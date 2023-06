Apache 207, Peter Fox und Co fahren in XM und iX

Drei Tage lang geht diese Woche in Linz die musikalische Post ab: Beim Lido Sounds Festival ist das musikalische Angebot breit gefächert, reicht von den altbekannten Toten Hosen bis zu Weltstars wie Florence + the Machine. Jeder Tag bietet eine etwas andere Musikrichtung, so kommt auch der deutsche Dancehall- und Hip-Hop-Künstler Peter Fox vorbei. Auch nicht ohne: Unter den Stars befindet sich Deutschlands erfolgreichster Rapper Apache 207, der in einem Video bereits einen der automobilen Stars des Festivals gefeatured hat: den BMW XM.



Florence und Peter erleben die bayerische Art des Fahrens



Da sind wir somit beim Fuhrpark des offizieller Mobilitätspartners der Veranstaltung angelangt: Die BMW Group stellt die Shuttles für die auftretenden Künstler sowie Fahrzeuge für Arcadia Live bereit. Eine neue Partnerschaft, mit der Florence, Peter und Co in den Genuss der Mitfahrt in BMW XM sowie BMW iX kommen.



Wer das Festival besucht, bekommt die bayerische Art der Elektromobilität ebenso mit: Der vollelektrische BMW i4 kann "künstlerisch untermalt" am Gelände des Lido Sounds Festivals bestaunt werden, so der Importeur, der sich musikalisch sonst etwa bei den Bregenzer Festspielen und dem Musikfestival in Steyr engagiert.