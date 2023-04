App soll Ladeerlebnis verbessern

Wie war die generelle Erfahrung beim Aufladen, hat das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt und wie empfindet man die Sichereheit des Standorts? Diese und ähnliche Kriterien lassen sich in der App Chargemap ab sofort mit maximal fünf Sternen bewerten. Andere User bekommen so eine rasche Übersicht, ob sie den Ladepunkt ebenso ansteuern wollen oder lieber weiterfahren. Eines sei gleich dazugesagt: Sternebewertungen sind immer subjektiv und nicht nachmessbar. Wer einmal bei Amazon durch die Produktbewertungen gescrollt hat, weiß: Manche User lassen ihren Grant über schief gegangene Kleinigkeiten gern bei den Bewertungen aus. Hoffen wir bei Chargemap auf seriöse User, die sich der Objektivität verpflichtet fühlen!



Die 1,5 Millionen Mitglieder starke Community kann nun also die Qualität der Ladestationen-Infos in der App selbst verbessern. Was wir wichtiger als die Sterne finden: Störungen an einer Ladestation können von Nutzern genauer gemeldet werden. Ist der Zugang zur Säule gerade nicht möglich, oder funktioniert die Ladesäule gerade nicht? Auch "Tipp oder praktische Info zum Teilen" ist einer der neuen Punkte im Programm.