Apple arbeitet allein am eigenen Auto weiter

Nachdem 2020 noch Pläne einer Zusammenarbeit mit Magna durchs Netz geisterten und Anfang 2021 dann von einem nahezu abgeschlossenem Deal mit Hyundai die Rede war, wurde es den Rest des Jahres wieder sehr still um das Apple-Auto; genannt Project Titan. Nun aber brodelt die Gerüchteküche wieder; diesmal aus Korea. Einem Bericht von mk.co.kr zufolge will der Tech-Gigant das Auto nun im Alleingang entwickeln.



Lokale Quellen innerhalb des Unternehmens sollen der Website mitgeteilt haben, dass Apple derzeit sein Fahrzeugentwicklungszentrum wieder aufbaut und die erforderlichen Dokumente aufbereitet, um die notwendigen Zulieferverträge abzuschließen.



Der Bericht erklärt, der Hauptgrund für Apples neue Strategie sei die Tatsache, dass die Gespräche mit Akteuren aus der Automobilindustrie nicht gut gelaufen seien und im Grunde kein einziges Unternehmen an einer möglichen Zusammenarbeit interessiert gewesen sei. Nach vielen gescheiterten Gesprächen soll Apple beschlossen haben, dass das Projekt nicht länger aufgeschoben werden kann, da sich der Automobilmarkt schnell verändert.



Dem Bericht aus Südkorea zufolge hält Apple an seinem ursprünglichen Plan fest, ein Hightech-Elektrofahrzeug mit autonomen Fahrfunktionen zu entwickeln. Es wird jedoch angenommen, dass der Tech-Gigant noch mindestens vier Jahre von der Markteinführung seines Produkts entfernt ist. Sobald es auf den Markt kommt, könnte Apple nach Einschätzung von Experten bis 2030 etwa 1,5 Millionen Einheiten verkaufen.