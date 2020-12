Audi A3 Sportback 45 TFSI e vorgestellt

Audi A3 Sportback 45 TFSI e vorgestellt | 07.12.2020

Kompakter Hybrid mit 245 PS Systemleistung

Audi elektrifiziert weiter fleißig sein aktuelles Lineup. Nun wird dem A3 ein zweiter Plug-in Hybrid beschert. Und wie so oft soll mit großer Effizienz auch großer Fahrspaß einhergehen - das versprechen zumindest die 245 PS Systemleistung und 400 Nm Systemdrehmoment.

Audi ist spät dran. Im Marken-Quartett zwischen VW Golf, Skoda Octacia, Seat Leon und eben Audi A3 sind die Ingolstädter die letzten, die die stärkere PHEV-Variante ihres Kompakten auf den Markt werfen. (Wir erinnern uns: Bis jetzt gab es "nur" den A3 Sportback 40 TFSI e). Dementsprechend erwartet uns auch technisch keine große Überraschung: Wir kennen den Antrieb schon von den drei erwähnten Konzernbrüdern: ein 1,4 Liter Turbo-Vierzylinder mit 110 kW (150 PS) und 250 Nm Drehmoment und ein E-Motor, der 80 kW und 330 Nm leistet, sind gemeinsam mit dem 13 kWh-Akku sind insgesamt für bis zu 63 rein elektrisch zurückgelegte Kilometer im WLTP-Zyklus gut.



Sonstige Werte fürs Auto-Quartett: 6,8 Sekunden von null auf 100 km/h, 232 km/h Spitze, bis zu 140 km/h im E-Betrieb und NEFZ-Fabelverbrauchswerte von 1,4 bis 1,5 Liter auf 100 km. Heißt weiter: 31 bis 34 Gramm CO2 pro Kilometer und somit angenehm wenig NoVA.



Geladen werden kann der A3 Sportback 45 TFSI e mit maximal 2,9 kW Leistung. An einer üblichen Haushaltssteckdose lässt sich eine leere Batterie so in etwa fünf Stunden wieder füllen.



Passend zu den sportlicheren Leistungsdaten darf der 45 TFSI e auch optisch bissl böser sein. Heißt: Singleframe-Gitter und diverse andere Elemente sind dank serienmäßigem "Optikpaket Schwarz" in eben jener Farbe gehalten. Hinter den 17?Zoll-Rädern sitzen indes größere Bremsscheiben als beim 40 TFSI e: die vorderen haben 340 Millimeter Durchmesser, die hinteren 310 Millimeter. Alle Bremssättel sind rot lackiert. Darüber hinaus gehören gegenüber dem 40 TFSI e Audi drive select, Sportsitze, abgedunkelte Scheiben sowie eine Zweizonen-Klimaautomatik und der Komfortschlüssel zur Serienausstattung.



Preise sind für Österreich noch keine bekannt.