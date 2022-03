Der A6 Avant e-tron Concept ist allerdings erst einmal nur ein erster Vorgeschmack darauf, was Audi für das Exterieur des neuen Fahrzeugs plant. Der Kombi hat aktuell noch kein Interieur, und die Marke mit den Ringen verrät dazu auch noch keine Details. Dennoch gibt es hier schon viel zu entdecken: Die Front des Avant e-tron ist "unmissverständlich Audi", sieht aber wegen des elektrischen Antriebsstrangs freilich doch irgendwie ganz anders aus als zum Beispiel der aktuelle A6. Beispielsweise ist der Singleframe-Kühlergrill größtenteils geschlossen, abgesehen von kleinen L- und U-förmigen Lufteinlässen. Funktionale Lufteinlässe in jeder Ecke sollen indes für gute Aerodynamik sorgen.

Das Styling

Die ultraflachen Scheinwerfer ermöglichen es dem Fahrer, seine eigene Tagfahrlicht-Signatur zu konfigurieren, und Audi deutet an, dass diese Technik auch in der Serie zum Einsatz kommen wird. Klingt plausibel. Immerhin kann man bei aktuellen Modellen auch schon die Grafik der Rücklichter bestimmen. Weniger sicher sind wir uns dafür bei der Funktion des Konzeptautos, dass man die Scheinwerfer zudem auch als Projektor nutzen kann um im Auto Videospiele zu spielen, wenn man vor einer entsprechenden Wand steht ...



In der Seitenansicht sorgt ein Aluminiumteil, das von der A-Säule über die Dachkante bis zum Heckspoiler verläuft, für einen besonders lang-gestreckten Look, während am Heck eine steil abfallende Heckklappe reichlich Stauraum im Gepäckabteil erhoffen lässt. Die über die gesamte Breite verlaufenden Rückleuchten sind mit 3D-Elementen versehen. Im unteren Bereich befindet sich ein markanter Diffusor.

Die Plattform

Der Avant e-tron ist, ebenso wie der auf das Bildern ebenso zu sehende 6 Sportback e-tron Concept. 4,96 m lang, 1,96 m breit und 1,44 m hoch. Beim Luftwiderstand fällt der cw-Wert beim Kombi naturgemäß etwas schlechter aus: 0,24 gegenüber 0,22 für den Sportback. Beides sind aber Top-Werte.



Der A6 Avant e-tron Concept fährt auf der Premium Platform Electric (PPE), auf der auch der kommende Q6 e-tron Crossover basiert. Er verfügt über je einen Elektromotor pro Achse, ein Einganggetriebe und eine Gesamtleistung von 476 PS (350 Kilowatt) und ein Drehmoment von 800 Newtonmetern. Zur genauen Batteriekapazität macht Audi noch keine Angaben, gibt aber an, dass es sich um rund 100 Kilowattstunden handelt. Dank der 800 Volt-Architektur und einer maximalen Ladeleistung von 270 Kilowatt können künftige Besitzer 300 Kilometer WLTP-Reichweite in nur 10 Minuten wieder ins Auto schaufeln. Weniger als 25 Minuten sind nötig, um den Ladestand von 5 auf 80 Prozent zu bringen.



Je nach Antriebsstrang (es werden auch 2WD-Modelle erwähnt) kann der Serien-A6 Avant e-tron in bis zu "deutlich unter vier Sekunden", jedenfalls aber weniger als sieben Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 spurten. Die besagte Version mit Heckantrieb wäre dann übrigens auch die, die es mit einer Akkuladung auf die plakatierten 700 Kilometer Reichweite schaffen soll.



Durch die geplante Markteinführung im Jahr 2024 rechnen wir erst frühestens 2023 mit der Premiere des Serienautos. Dennoch gibt dieses Konzeptauto schon einmal durchaus Grund zur Vorfreude ...