Audi House of Progress mit großen News

Gleich vorweg: Der Eintritt in das Audi House of Progress auf der Kärntner Straße 26 in der Wiener Innenstadt ist frei, kein Wunder dass hunderttausende Interessierte bereits dorthin gepilgert sind. Einen Blick hineingeworfen haben seit der Eröffnung im Dezember 2021 aber noch viel mehr Personen. In den Schaufenstern angebrachte Sensoren haben seit dem Start mitgezählt und kommen auf über 5,2 Millionen Neugierige, die wissen wollten, was da vor sich geht.



Immer wieder neue Highlights



Eh klar, in den Räumlichkeiten tut sich eben einiges und das House of Progress steht nicht still. Im sogenannten "Dialog- und Kompetenzzentrum für Elektromobilität" war etwa der Audi S1 e-tron quattro Hoonitron (RIP Ken Block) zu sehen, das Audi skysphere concept, aber auch ein Formel-1-Showcar. Wie wir aus der Presseabteilung erfahren konnten, werden auch künftig alle neuen Elektromodelle möglichst frühzeitig vor Markteinführung einen entsprechenden Auftritt an der noblen Adresse hinlegen.



Da kommen wir doch gleich zum neuen Q6 e-tron, der dieser Tage – noch ohne Öffentlichkeit – seine erste Stippvisite in Wien hinlegt. "Im Frühling" wird das Elektro-SUV, die erste Baureihe auf der komplett neu entwickelten Premium Platform Electric (PPE) und der neuen Elektronikarchitektur E3, dann offiziell zu besuchen sein. Wir sind gespannt, wie sich das von Audi versprochene Raumgefühl und Platzangebot beim ersten Probesitzen manifestieren wird. In punkto Alltagstauglichkeit wird auf jeden Fall von 526 bis 1.529 Liter Kofferraumvolumen gesprochen, ein Frunk soll 64 Liter fassen. Ein Curved Display, das in der Nacht durch seine spezielle Beleuchtung schwebend wirkt, prägt das komplett neue Interieur.