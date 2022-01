Audi RS e-tron GT im Test

Ein cooler Auftritt ist mit dem neuen Audi e-tron GT garantiert. Kein Wunder, schließlich hätte er vor nicht allzu langer Zeit jedem Science-Fiction-Film gut als Auto der Zukunft zur Ehre gereicht. Doch die Zukunft hat längst begonnen und da war es nur eine Frage der Zeit, bis Audi ein ultrapotentes Flaggschiff bekommt.



Zuerst durfte sich freilich die Edelmarke Porsche am Tafelsilber des Konzerns bedienen, den Porsche Taycan Turbo S hatten wir ja bereits im Vorjahr zu Gast im Testfuhrpark. Dass der e-tron GT mit dem vorangestellten Kürzel RS ein ähnliches Kaliber ist, überrascht da nicht wirklich, schließlich ist die technische Basis nahezu ident.

Ultraflott bei Beschleunigung und Ladung

598 PS, eine Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 85 kWh und Allradantrieb sind die Eckdaten. Wer das Fahrpedal voll durchdrückt, beschleunigt in nur 3,3 Sekunden auf 100 km/h. Der Taycan Turbo S darf das noch eine Spur schneller, 2,8 Sekunden sind es hier, bei einer Leistung von wahnwitzigen 761 PS. Die Luft bleibt einem aber auch beim Audi weg. Mit welcher Vehemenz er vor allem die ersten Meter unter die vier Räder nimmt, ist nur schwer in Worte zu fassen. So schnell die Beschleunigung, so schnell auch die Ladeleistung. Im Idealfall schluckt der e-tron GT 265 kW am Ultraschnelllader, in 17 Minuten sind damit 80 Prozent Ladestand erreicht.



Apropos erreicht, die Reichweite laut WLTP liegt bei 456 Kilometern, an die 400 sind in der Praxis bei normaler Fahrweise realistisch. Dass der Elektroflitzer kein Schnäppchen ist, überrascht wenig, so sind mindestens 140.400 Euro auf den Tisch zu legen. Unser Testwagen in Vollausstattung – unter anderem Allradlenkung, Carbon-Paket, Laserlicht und einiges mehr – kam auf stolze 185.400 Euro. Fein: Platz für vier Erwachsene und immerhin 350 Liter Kofferraum, ordentlich für einen Supersportwagen.

Technische Daten

Audi RS e-tron GT

Leistung | Drehmoment 598 PS (440 kW) | 830 Nm

0–100 km/h | Vmax 3,3 s. | 250 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Allrad

Reichweite (max.) | Batterie 456 km (WLTP) | 85 kWh netto

Ø-Verbrauch 21,4 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 9:15 h | ca. 17 min (80 %)

Kofferraum | Zuladung 350 l | 440 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre/8 Jahre 160.000 km

Basispreis | NoVA 140.400 (inkl.) | -



Das gefällt uns: Beschleunigung, Optik, Platzangebot

Das vermissen wir: mehr Budget fürs Firmenauto

Die Alternativen: Porsche Taycan