Audi charging: Neuer Ladedienst vorgestellt

Audi tut sich für den neuen Ladedienst mit der Volkswagen Group Charging GmbH und deren Marke Elli zusammen und löst gleichzeitig das mit der Einführung des ersten e-tron vor rund vier Jahren ins Leben gerufene Audi e-tron Charging Service ab. Egal ob Neu-Kund:in oder Bestands-Fahrer:in, stehen mit einem Audi im Besitz nun diese drei Tarife zur Verfügung:

Tarif basic plus pro Grundgebühr

(Monat) 0,00 Euro 7,99 Euro 14,99 Euro AC-Laden

(Preis pro min) 0,21 Euro 0,14 Euro 0,12 Euro DC-Laden / HPC

(Preis pro min) 0,79 Euro 0,64 Euro 0,58 Euro IONITY

(Preis pro kWh) 0,79 Euro 0,79 Euro 0,35 Euro

Der pro-Tarif, der sich explizit an Vielfahrer:innen richtet, legt Audi dabei fürs erste Jahr das Zuckerl drauf, im ersten Jahr die Grundgebühr von immerhin 15 Euro pro Monat zu übernehmen. Die Ingolstädter rechnen zudem vor: "Selbst mit Grundgebühr amortisiert sich der monatliche Betrag nach nur 35 Kilowattstunden im Monat im Vergleich zu den beiden anderen Tarifen. Das ist ein einziger durchschnittlicher Ladevorgang an einem der IONITY-Charger."



Muss hingegen nur gelegentlich unterwegs geladen werden, bietet sich der monatlich 7,99 Euro teure plus-Tarif an, sagt Audi. Dieser rentiert sich laut Hersteller sobald im Monat mindestens 48 Kilowattstunden Energie an einer DC-Station geladen werden. Ganz ohne Grundgebühr kommt der basic-Tarif aus. Folgerichtig sind hier die Kilowattpreise entsprechend höher. Wichtig: Beim Laden im Ausland gelten die jeweils landesspezifisch festgelegten Preise – damit haben Fahrer_innen von Elektrofahrzeugen schon vor der Auslandsreise volle Transparenz über die zu erwartenden Ladekosten.



Praktisch ist, dass die neue Lösung auch in die Fahrzeuge selbst integriert wird. Im Audi charging angebundene Ladepunkte können also in die Ladeplanung der Fahrzeugnavigation sowohl im MMI als auch in der App angewählt werden, mit der sich eine vorgeplante Route ans Auto senden lässt. Außerdem können Ladevorgänge nicht nur, wie altbekannt, über die ausgehändigte RFID-Karte oder die myAudi App an der Ladesäule gestartet werden, sondern auch die Plug & Charge-Funktion genutzt werden, die schon heute an den Ladesäulen von IONITY und Aral Pulse verfügbar ist, perspektivisch aber auch bei immer mehr anderen Anbietern verfügbar sein wird. Hier reicht es, nach einmaliger Aktivierung im Fahrzeug das Ladekabel einzustecken. Fahrzeug und Ladesäule verständigen sich über eine verschlüsselte Verbindung. Der Ladevorgang startet automatisch, die Abrechnung erfolgt über das in der myAudi App hinterlegte Zahlungsmittel, zum Beispiel eine Kreditkarte. Plug & Charge wird im neuen Netz von Audi charging kurz nach dem Marktstart zur Verfügung stehen.



Zudem, so Audi, wurde der Kundennutzen der myAudi App verbessert. So lässt sich künftig nicht nur der komplette Vertrag von Audi charging verwalten. Mit nur wenigen Klicks kann man auch den Wechsel in einen anderen Tarif buchen. Ebenso zeigt die App die Preise der gewählten Ladestation an und fasst alle Ladevorgänge übersichtlich zusammen.



Und zur abschließenden Klarheit: Ja, Audi charging steht ausschließlich Audi-Kund:innen zur Verfügung.