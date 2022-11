Audi e-tron wird zum Q8 e-tron

In Sachen Styling bekam der e-tron unter anderem eine neue Nase spendiert. Es warten also neue Leuchten, wobei sein "Gesicht" vor allem auch dadurch geziert wird, dass der Bereich um den Kühlergrill ist jetzt mit einem LED-Streifen verziert wird. Zudem verfügt der neue e-tron statt klassischer, elektrischer Klappen, über ein selbstabdichtendes System, um den Luftfluss zu verbessern. Überhaupt stand Aerodynamik weit oben im Pflichtenheft. Die Radspoiler am Unterboden etwa hat Audi ebenfalls überarbeitet. Die vor dem serienmäßigen Q8 E-Tron sind größer. Außerdem hat der Q8 Sportback E-Tron jetzt diese Aero-Elemente an Front und Heck. Der SQ8 Sportback E-Tron hat nur am Heck Radspoiler. Im Vergleich zum E-Tron hat der Q8 E-Tron einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,27, statt wie bisher 0,28. Der Wert des Sportback sinkt von 0,26 beim Vorgängermodell auf 0,24.



Der Q8 E-Tron ist mit zwei Batteriekapazitäten und drei Antriebsvarianten erhältlich. Der Q8 50 E-Tron und der Sportback verfügen über einen Motor pro Achse, die im Boost-Modus eine Gesamtleistung von 250 Kilowatt und 664 Newtonmetern erbringen. Die Batterie hat eine Kapazität von 89 Kilowattstunden (95 kWh brutto). Im WLTP-Test ergibt sich daraus eine Reichweite von 491 Kilometern für den klassischen e-tron und 505 Kilometern für den Sportback. Der Q8 55 E-Tron und der Sportback leisten im Boost-Modus 300 kW. Sie erhalten eine Batterie mit 104 kWh netto (114 kWh brutto). Das ergibt 582 Kilometer für die kantigere Karosserie bzw. 600 Kilometer für den Sportback.



Schließlich verfügen der SQ8 E-Tron und sein Sportback-Pendant über drei Elektromotoren - einen an der Vorderachse und zwei an der Hinterachse. Diese Kombination leistet 370 kW und 973 Nm. Die Fahrzeuge nutzen eine 104-kWh-Batterie. Die Boxy-Version des Modells kommt mit einer Ladung 494 Kilometer weit, der Sportback schafft 513 Kilometer.



Was die Leistung betrifft, so erreicht das 50er-Modell die 100 km/h in 6,0 Sekunden. Der 55er verkürzt diese Zeit auf 5,6 Sekunden und der SQ8 E-Tron auf 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei den Varianten 50 und 55 auf 200 km/h begrenzt. Beim SQ8 liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 210 km/h.



Die Q8 50 E-Tron-Modelle können an einem DC-Schnelllader mit bis zu 150 kW, die Varianten 55 und SQ8 mit bis zu 170 kW geladen werden. Serienmäßig können die Fahrzeuge mit 11 kW, gegen Aufpreis mit 22 kW AC-geladen werden.



In Sachen Fahrwerk setzt Audi auf ein Luftfederfahwerk, dass seine Höhe je nach Situation um 76 Millimeter variieren kann. Außerdem optimiert Audi die Lenkübersetzung für ein schnelleres Ansprechen beim Einlenken des Fahrers.