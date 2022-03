Audi erhöht die Ladeleistung beim Q4 e-tron

Neu ist beim feinen ID.4-Bruder auch die Möglichkeit, via Audi connect Amazons Sprachdienst Alexa zu integrieren. Damit können per Sprache der Kalender oder die Einkaufsliste verwaltet und kompatible Smart-Home-Geräte vom Fahrzeug aus gesteuert werden. "Persönliche Nutzerprofile im Fahrzeug, Möglichkeiten zur Last-Mile-Navigation und erweiterte App-Funktionen zu Fahrzeugstatus sowie Parkposition erweitern das Audi connect-Portfolio", so die Info aus Ingolstadt.



Die kostenlose myAudi-App wurde im Zuge der Überarbeitung mit neuen Funktionen ausgestattet. So lassen sich im Vorfeld geplante Routen nun bequem ans Fahrzeug übermitteln. Ladestopps integriert der e-tron-Routenplaner automatisch auf Basis der aktuellen Verkehrssituation, auch der individuelle Verbrauch fließt in die Berechnung mit ein. Außerdem lässt sich über die App ein Ladeziel einstellen. Darüber informiert das Smartphone auf Wunsch beim Erreichen des gewünschten Ladezustands via Push-Benachrichtigung.



Ob diese Verbesserungen auch für bereits ausgelieferte Q4 e-tron Fahrzeuge mittels OTA verfügbar gemacht werden, geht aus der offiziellen Pressemeldung nicht klar hervor. Wir sind diesbezüglich mit Audi Österreich in Kontakt getreten und werden euch auf dem Laufenden halten.