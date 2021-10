BMW X1 xDrive 25e im Test

Plug-in Hybride sind, so hoffen manche, so etwas wie die Einstiegsdroge in die E-Mobilität. Einmal an das sanfte Gleiten gewöhnt, wird der Umstieg auf rein elektrisches Fahren sicher leichter fallen als direkt vom Verbrenner. Mit über 50 Kilometer E-Reichweite könnte diese Rechnung im kompakten BMW-SUV aufgehen. Denn er hält wie die meisten aktuellen PHEV sein Reichweitenversprechen, zumindest bei einigermaßen moderater Fahrweise.

Stadtfahrzeug mit Parkplatzgarantie

Mit der haben BMW-Fahrer, wenn man dem Wort der Straße glaubt, nicht immer viel am Hut. Man versteht’s angesichts unseres mittels M-Sport-Ausstattung angeschärften Testers: Trotz Familienkutschen-Format wirkt der Wagen insgesamt schneidig bis aggressiv, da passt auch das etwas altbackene Cockpit mit den klassischen „Uhren“ dazu. Aber man muss ja nicht gleich alles umkrempeln, nur weil ein E-Motor beteiligt ist. Fahrwerktechnisch macht den Bayern auch im E-Zeitalter keiner was vor. Die eher sportliche als komfortable Auslegung hat bei BMW ja den Status eines Naturgesetzes, wir könnten uns den X1 als Familienkutsche auch sänftenmäßiger vorstellen.



Ob ein Plug-in hauptsächlich oder gar ausschließlich im dicht verbauten Raum Sinn ergibt, darüber lässt sich trefflich streiten. Tatsache ist, dass sich der X1 gerade im Stadtverkehr ohne Einschränkungen weitgehend elektrisch fahren lässt. Dazu genießt der brave E-Fahrer in Wien für Erledigungen von ein paar Stunden auch in den unmöglichsten Winkeln der Stadt eine Art Parkplatzgarantie auf einem der über 2.000 LangsamladeStellplätzen der Wien Energie.

Technische Daten:



Leistung | Drehmoment 220 PS (162 kW) | 385 Nm

0–100 km/h | Vmax 6,9 s | 193 km/h

Getriebe | Antrieb 6-Gang aut. | Allrad

E-Reichweite 57 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,9 l/100 km | 13,8 kWh /100 km

Ladedauer ca. 3 h

Kofferraum | Zuladung 450–1.470 l | 585 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 6 Jahre | 6 Jahre/100.000 km

Basispreis | NoVA 50.004 (inkl.) | 0 %



Das gefällt uns: ausreichend elektrische Reichweite

Das vermissen wir: modernere Armaturen

Die Alternativen: Mercedes-Benz GLA 250e