BMW feiert eine Million elektrifizierte Fahrzeuge

Linh Doan und Lisa Weindl müsst ihr nicht kennen. Sobald sie in ihren iX xDrive40 gestiegen und davon gefahren sind, waren sie bloß zwei weitere von zahlreichen BMW-Insassen, die uns täglich begegnen. Aber: Die beiden, die am 6. Dezember in der BMW Welt ihr Fahrzeug von BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota übernommen haben, haben für die Marke einen wichtigen Meilenstein geknackt: Ihr iX war das einmillionste elektrifizierte Fahrzeug der BMW Group – ein echter Elektro-Millionär.



Auf Meilensteine angesprochen, meint Nota: "Auch den nächsten haben wir bereits im Visier: In nur zwei Jahren wollen wir dann die Zwei-Millionen-Marke knacken. Dank unseres kontinuierlich wachsenden Produktportfolios setzen wir uns insbesondere für vollelektrische Fahrzeuge ambitionierte Absatzziele: In 2022 wollen wir hier den Absatz im Vergleich zu diesem Jahr verdoppeln. 2025 sollen dann bereits rund zwei Millionen rein elektrische Fahrzeuge in Kundenhand sein. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 mindestens jedes zweite verkaufte Fahrzeug der BMW Group vollelektrisch fährt."



Dafür braucht es natürlich eine Modellvielfalt. Mit dem SUV iX und der Limousine i4 sind zwei wichtige E-Säulen gerade gestartet und 2022 werden die vollelektrischen Versionen von 7er und X1 folgen. Noch ein Jahr später kommt die 5er-Reihe hinzu, was ordentliches Volumen verspricht. Neben BMW helfen weitere Marken der Gruppe beim Elektroausbau mit, etwa Mini mit dem Countryman und Rolls-Royce mit dem Spectre. Insgesamt plant der Konzern, in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Ab Mitte des Jahrzehnts wird die kompromisslos auf elektrische Antriebe ausgerichtete Neue Klasse einen wichtigen Beitrag zum Absatzvolumen der BMW Group leisten. 2030 ist dann für Mini und Rolls-Royce ein spannendes Jahr: Beide Marken werden dann über ein rein vollelektrisches Portfolio verfügen.



Dr. Andreas Aumann, Leiter Strategisches Produktmanagement der BMW Group, weiß, dass es mit Elektroautos allein nicht getan ist: „Elektromobilität muss ganzheitlich gedacht und umgesetzt werden. Aus diesem Grund bieten wir unseren Kunden nicht nur hochattraktive elektrifizierte Automobile an, sondern sorgen außerdem dafür, dass Laden einfach und komfortabel ist. Unser Engagement deckt deshalb die gesamte Wertschöpfungskette ab: von überzeugenden Produkten und Dienstleistungen über strategische Beteiligungen bis hin zum Aufbau unserer eigenen betrieblichen Ladeinfrastruktur.“