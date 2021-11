BMW fördert lokal emissionsfreies Fahren

Neben vollelektrischen Modellen setzt BMW auf zahlreiche Plug-in-Hybridfahrzeuge, um das Flottenziel von 50 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 zu erreichen. 17 Modelle werden mittlerweile mit dem Duo aus Verbrenner und Elektromotor angeboten. Doch um deren Potenzial bestmöglich auszuschöpfen, muss man sich etwas einfallen lassen.



Hier kommen die eDrive Zones ins Spiel: Bei der Einfahrt in per Geofancing und GPS definierte Gebiete schaltet das Fahrzeug automatisch in den Elektromodus (logisch: nur, wenn die Batterie entsprechend geladen ist). BMW meint: Schon heute sind etwa 40 Prozent der BMW-Plug-ins in diesen Zonen elektrisch unterwegs, etwa 35 Prozent können durch das automatische Umschalten dazugewonnen werden. Allein im letzten Quartal sollen laut den Bayern zusätzliche 3,3 Millionen Kilometer im elektrischen Fahrmodus absolviert worden sein.



Zahlreiche Städte sind bereits eDrive Zones, nun sind wieder 20 dazugekommen, drei davon in Österreich. Dem Alphabet nach: Aberdeen, Bregenz, Brescia, Bristol, Cambridge, Cardiff, Cork, Coventry, Florenz, Klagenfurt, Kopenhagen, Lille, Matosinhos, Neapel, Oeiras, Oxford, Sheffield, St. Pölten, Toulouse und Verona.



Nächstes Jahr beginnt das Roll-Out der bereits fünften Generation von BMW Plug-in-Hybriden. Der neue 2er Active Tourer führt die BMW Gen5 Technologie spazieren, bei der E-Maschine, Getriebe und Leistungselektronik kompakt in einem Gehäuse zusammengefasst sind.



Wer viel in Europa unterwegs ist (zumindest bald wieder), bekommt hier einen Überblick über alle eDrive Zones in europäischen Städtden. Stand: November 2021.



Aachen, Aberdeen, Amsterdam, Antwerpen, Augsburg, Balingen, Barcelona, Basel, Bath, Belfast, Bergen, Berlin, Bern, Birmingham, Bonn, Bordeaux, Braga, Breda, Bregenz, Bremen, Brescia, Bristol, Bruges, Brüssel, Cambridge, Cardiff, Charleroi, Cork, Coventry, Darmstadt, Den Haag, Dinslaken, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Eindhoven, Erfurt, Eschweiler, Florenz, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Genf, Ghent, Glasgow, Gothenburg, Graz, Groningen, Hagen, Halle (Saale), Hannover, Hasselt, Heidelberg, Heidenheim an der Brenz, Heilbronn, Herrenberg, Ilsfeld, Innsbruck, Karlsruhe, Klagenfurt, Kopenhagen, Köln, Krefeld, Langenfeld (Rheinland), Leipzig, Leonberg, Leuven, Liège, Lille, Limburg an der Lahn, Limerick, Linz, Lissabon, Liverpool, London, Ludwigsburg, Luxembourg, Luzern, Lyon, Madrid, Magdeburg, Mailand, Mainz, Malmö, Manchester, Mannheim, Marburg, Marseille, Matosinhos, Mönchengladbach, Mons, Mühlacker, München, Münster, Namur, Neapel, Neuss, Nürnberg, Oeiras, Offenbach am Main, Oslo, Osnabrück, Overath, Oxford, Paris, Pfinztal, Pforzheim, Porto, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rom, Rotterdam, Ruhrgebiet, Salzburg, Schramberg, Schwäbisch Gmünd, Sheffield, Siegen, St.Pölten, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Tilburg, Toulouse, Trondheim, Tübingen, Turin, Ulm, Uppsala, Urbach, Utrecht, Verona, Wendlingen am Neckar, Wien, Wiesbaden, Wuppertal, Zürich.