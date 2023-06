BYD, Dolphin und das Wissen der Gen Z

Flipper, der freundliche Delfin. Während bei den älteren Lesern – "wie alt?" bitte selbst definieren – sofort die Mundwinkel nach oben gehen, rollen die Vertreter der Gen Z bloß mit den Augen: "Was faseln denn die schon wieder?" Die Spätgeborenen haben immerhin sogar die ganzen Flipper-Remakes in Serien- oder Filmform verpasst. Nun ja, halten wir es kurz: Flipper war ein cooler Delfin (damals noch Delphin, haha), der Kindern diverser Jahrzehnte den Nachmittag vor der Mattscheibe versüßte. Sowas wie Kommissar Rex am Wasser. Hey, der tolle Schäferhund lief bis 2014, den müsstet ihr kennen!



Die Marke mit den Blade-Batterien



Nun also Dolphin und nicht im TV sondern im Schauraum (irgendwann im 4. Quartal) und von BYD. Der chinesischen Marke, die mit Batterien groß wurde und daher weiß, was sie tut. Blade-Batterien aus Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) einbauen etwa. Diese Art setzt neue Maßstäbe und besteht sogar den Nagelpenetrationstest, der als besonders anspruchsvoll gilt, sicher. Nachhaltig ist sie ebenso wie langlebig und durch die hohe thermische Stabilität auch besonders leistungsstark.



Grundsätzlich gibt es bereits eine BYD Dolphin Vorstellung auf motorline.cc, doch jetzt wissen wir auch die konkreten Preise.

Basis mit 44,9-kWh-Batterie



„BYD ist überzeugt davon, dass Hightech-Elektromobilität für alle zugänglich sein sollte. Deshalb sichern wir zu, dass der BYD Dolphin nicht nur besonders smart und technologisch fortgeschritten, sondern auch zu attraktiven Preisen erhältlich ist.“, meint Michael Shu, General Manager und Managing Director der BYD Europe and International Cooperation Division.



Attraktiv also, dann schauen wir mal:

Der BYD Dolphin Active kommt auf einen Ab-Preis von 25.980 Euro, wobei BYD hier schon die 5.400 Euro E-Mobilitätsförderung und das Österreich-Paket (390 Euro) mitgerechnet hat. In dem Fall handelt es sich zudem um das Modell mit der 44,9-kWh-Batterie, das erst im 2. Quartal 2024 auf den Markt kommt. Es leistet 70 kW (95 PS) und kann AC mit 7 kW und DC mit 60 kW geladen werden. Die Reichweite wird derzeit nur geschätzt: 340 Kilometer.



Beim BYD Dolphin Active gibt es eine größere Batterie (60,4 kWh) und deutlich mehr Leistung (204 PS). So steigt nicht nur der Fahrspaß, sondern auch die Reichweite (WLTP: 427 Kilometer). Es kann bereits dreiphasig mit 11 kW geladen werden und am Schnelllader sind im besten Fall 88 kW möglich. 29 Minuten reichen so von 30 auf 80 Prozent SoC. Wieder inkludiert der Preis die E-Mobilitätsförderung und das Österreich-Paket: 31.480 Euro.



Und jetzt das absolute Topmodell



BYD Dolphin Design: Bei dem Namen ahnt man schon, dass da etwas Hochwertiges dahintersteckt. Ja, hier geht es nicht um mehr Leistung oder eine andere Batterie, hier macht nur die tolle Ausstattung den Unterschied, für den 32.980 Euro (Details siehe oben) zu bezahlen sind. Panoramadach, ein Vehicle-to-Load-Adapter, eine Privacy-Verglasung der Fond- und Heckscheibe sowie kabellose Smartphone-Ladetechnik bemühen sich um Aufwertung.



Eine laut BYD "hocheffiziente" Wärmepumpe gehört immer zur Serienausrüstung. Während andere Hersteller lieber leise sind, wenn es um die konkreten Vorteile dieses Features geht, spricht der Importeur selbstbewusst von einer Erhöhung des "thermischen Wirkungsgrads im Winter um bis zu 15 Prozent". "Das branchenweit erste direkte Kühl- und Heizsystem für leistungsstarke Batterien" wird es zudem genannt. Wer sich grundsätzlich für das Thema Wärmepumpe interessiert: Im Mai haben wir eine zu der Zeit aktuelle Übersicht aller Elektroautos mit und ohne Wärmepumpe zusammengestellt.