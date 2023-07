BYD senkt Atto3-Preis um über 5.000 Euro

Danijel Dzihic, Managing Director CCI Car Austria GmbH und somit Chef von BYD in Österreich gibt sich zuversichtlich: “Der E-Automarkt ist in Europa in den vergangenen Monaten stark in Bewegung gekommen, insofern freut es uns, dass wir mit BYD in Österreich bei den Elektroautos weiterhin das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten können. Mit der Listenpreisreduktion schaffen wir volle Transparenz fu?r alle Kunden und verstecken das beste Angebot nicht hinter Rabatten oder Aktionen. Das entspricht unserer Vision, die E-Mobilität zu demokratisieren und fu?r alle leistbar zu machen.“



Und der Blick auf die Zahlen untermauert durchaus seine selbstbewusste Haltung: inkl. Steuern, Österreich-Paket und 5.400 Euro E-Mobilitätsbonus startet der mit einer 60,5 kWh großen Batterie, einem 150 kW (204 PS) starken E-Motor, dreiphasigem AC-Laden, Panoramaglasdach, drehbarem Touchscreen, Wärmepumpe und Vehicle-2-Load-Funktion ausstaffierte Atto 3 (hier unser Test) ab sofort bereits bei 34.980 Euro und damit um stolze 5.010 Euro weniger als bisher. In der noch etwas "volleren" Ausstattungslinie Design werden indes 37.380 Euro fällig. Bezüglich der Frage, ob und mit welchem Entgegenkommen Kunden rechnen können, die unlängst noch zu den höheren Preisen bestellt haben, haben wir zu BYD Kontakt aufgenommen. Sobald wir hier Rückmeldung bekommen, wird der Artikel entsprechend ergänzt.



Doch es bleibt ja bekanntlich nicht allein beim Atto 3 von BYD. Ab Herbst 2023 startet der Dolphin auch hierzulande durch; wahlweise mit 45 kWh oder 60,5 kWh Akkus und ebenso üppiger Serienmitgift. Der Startpreis für den 4,3 Meter lange Kompakt-Stromer: 25.980 Euro – wohlgemerkt auch bereits abzüglich der staatlichen Förderung. Dzihic: „Mit dem BYD DOLPHIN können wir als erste Marke in Österreich ein Hightech-E-Auto in der Kompaktklasse zum Preis eines Verbrenners anbieten, das keine Abstriche in Puncto Komfort, Reichweite oder Ausstattung macht.“