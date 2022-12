BYD: Österreich-Start zum Jahres-Start

Eigentlich ist BYD in Österreich schon tätig, so richtig los geht es allerdings im Jänner 2023. Ab da werden die ersten Autos für Probefahrten zur Verfügung stehen und dementsprechend auch ganz offiziell zum Kauf angeboten. Nun ist auch klar, welche Preise dabei für den Atto 3, den Han und den Tang aufgerufen werden.

Der Atto 3, unumstößlich das sodann absatzstärkste Modell der Neueinsteiger, wird zu einem Preis von 45.000 Euro brutto auf den Markt gebracht. Die größeren und luxuriöseren Fahrzeuge Han und Tang kosten in Österreich jeweils 70.800 Euro brutto.



Durchaus stolze Tarife; aber passend für einen „elektrischen Christbaum“ wie Danijel Dzihic, Chef von BYD in Österreich konkret den Atto 3 scherzhaft im Interview mit unseren Kollegen von Auto & Wirtschaft betitelte. Gemeint ist damit freilich die Vollausstattung der Fahrzeuge: So ist beim Atto 3 ein Panoramadach ebenso ab der Basis mit dabei wie eine Lederausstattung, eine Wärmepumpe oder Alufelgen sowie eine Reihe von Assistenzsystemen. In der größeren Ausstattung, die 2.400 Euro Aufpreis kostet, gibt es unter anderem auch einen größeren Bildschirm, Vehicle-to-Load sowie eine automatisch öffnende Heckklappe. Mit der Importeursförderung sinkt der Preis des Atto 3 um 2.400 Euro; werden auch die Bundeszuschüsse abgezogen, wird das Elektro-SUV aus China vermutlich um 39.600 Euro zu haben sein.



Ab Jänner 2023 sind die Fahrzeuge erstmals zu Probefahrten verfügbar. Dann sollen online auch Konfigurator und Preislisten zur Verfügung stehen.



Der große Hoffnungsträger und vermeintliche "Model 3-Killer", der Seal von BYD, kommt übrigens erst im Laufe des Jahres 2023 zum Lineup hinzu. Preise für ihn stehen noch nicht fest.