BYD und Sixt werden ein Partner

BYD arbeitet beherzt daran die Kohlenstoffemissionen der eigenen Fahrzeugflotte zu reduzieren und bei der Gelegenheit auch gleich für ein insgesamt "grüneres" Straßenbild zu sorgen. Vor allem auch in Europa; ein Markt, für den man ambitionierte Pläne hat. Ein ganz bestimmt großer Schritt die entsprechenden Ziele zu erreichen ist den Chinesen nun mit der neu geschlossenen Partnerschaft mit Sixt gelungen. Passt auch gut; Auch der Werbe-starke Autovermieter hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zwischen 70 und 90 Prozent seiner Flotte zu elektrifizieren



Zu den ersten Sixt-Kunden, die in diesem Jahr Bekanntschaft mit BYD-Fahrzeugen schließen werden, gehören jene in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Ihnen wird eine Reihe von Elektroautos von BYD angeboten werden, angefangen mit dem BYD ATTO 3, einem SUV im C-Segment, der auf der neuesten ePlattform 3.0 von BYD basiert.