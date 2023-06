Bald startet die E-Praxisphase bei der Polizei

Kann ein Elektroauto im Polizeidienst bestehen? Über diese Frage ließe sich am Stammtisch hitzig diskutieren oder man probiert es einfach aus. Nachdem seit geraumer Zeit bereits ein VW ID.4 in der Wiener Innenstadt zum Dienst antrat, wird das Projekt nun erweitert: Am 5. Juni 2023 wurden 22 vollelektrische ID.3 und ID.4, zum Teil zuvil, zum Teil mit Blaulicht und im Polizei-Design, sowie ein Porsche Taycan, ebenfalls im Polizei-Look, in Wien übergeben.



Blaulichtorganisation mit Vorbildfunktion



„Der öffentliche Dienst hat beim Thema nachhaltige Ökonomie eine große Vorbild- und Lenkungsfunktion. Die Polizei als große Blaulichtorganisation nimmt diese Rolle ernst und prüft vorhandene Möglichkeiten für Umstellungen auf emissionsfreie Fahrzeuge“, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei der Übergabe der ersten

E-Auto-Flotte bei Porsche Wien Liesing.



An dem Pilotprojekt beteiligen sich 20 Polizei-Dienststellen in der Steiermark, in Niederösterreich, Wien und Tirol. Wissenschaftlich begleitet wird in der Praxis geprüft, ob sich die E-Mobilität für die Polizeiarbeit eignet. „Durch die Testung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen können wir notwendige Erfahrungen sammeln, ob ein problemloser Einsatz zu 100 Prozent sichergestellt werden kann und welche sicherheitsrelevanten Sonderanforderungen für einen Betrieb bei der Polizei nötig sind“, führte Ruf weiter aus.

Peter Skorsch, Leiter der Gruppe IV/A (Wirtschaft, Raum und Technik), ist im Innenministerium für das Thema E-Mobilität zuständig und sagte: „Nachhaltig für die Sicherheit der Menschen da zu sein, ist ein Zukunftsthema der Polizei. Ein wissenschaftlich begleiteter, breit angelegter Praxistest soll die Grundlage für die Entscheidung über den tatsächlichen Einsatz von E-Mobilität im Blaulichtbereich schaffen. Zusätzlich soll ab dem Frühjahr 2024 der Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen Polizeien intensiviert werden.“



Ende 2025 wird der Praxistest abgeschlossen



Egal ob Streifendienst oder die Absicherung von Unfällen: Die Elektroautos sollen im gesamten polizeilichen Einsatzspektrum ausprobiert werden. Besonders im Fokus stehen dabei Leistungsfähigkeit, Lademanagement und Sicherheitsfragen. Der Projektbeginn ist noch im 4. Quartal 2023 geplant. Abgeschlossen wird der Praxistest voraussichtlich Ende 2025. Anschließend folgt 2026 die Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse. Es gibt in den nächsten Jahren also reichlich Gelegenheit, die auffälligen Elektriker im Straßenverkehr zu erleben!



Thomas Herndl, Markenleiter Volkswagen zur neuen Polizeiflotte: „Seit Herbst 2021 versieht in Wien ein Volkswagen ID.4 als Streifenwagen seinen Dienst und hat mittlerweile rund 35.000 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen seitens des BMI verliefen positiv. Nun kommt die nächste größere Tranche von ID.3 und ID.4 in den Bundesländern zum Testeinsatz, damit Österreichs Polizistinnen und Polizisten künftig auch mit Stromern der Marke Volkswagen klimaneutral ihre Dienste verrichten können.“



Zum Taycan muss erwähnt werden, dass dieser der Polizei konstenfrei zur Verfügung gestellt wird. Dr. Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich: „Porsche Fahrzeuge im Polizeieinsatz haben in Österreich eine lange Tradition. Wir freuen uns diese im Jubiläumsjahr der Marke mit dem vollelektrischen Taycan fortsetzen und gleichzeitig einen Beitrag leisten zu können, die Tauglichkeit von BEVs im täglichen Blaulichteinsatz zu erforschen. Die Erkenntnisse daraus werden uns helfen, die Fahrzeuge und das Handling noch besser für den realen Einsatz beispielsweise auf den Autobahnen anzupassen.“



Alle Fahrzeuge laufen per Operating Leasing über die Porsche Bank – so bleibt der Fuhrpark immer auf aktuellem Stand.