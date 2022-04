Barqs erstes Produkt, der Rena Max, wurde konzipiert, um die globalen Herausforderungen des schnell wachsenden Marktes für die Zustellung auf der letzten Meile anzugehen. Entwickelt wurde es vom renommierten Design- und Ingenieurbüro CALLUM, wobei der Entwicklungs-Schwerpunkt auf Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit lag. Die Rena Max verfügt über einen austauschbaren 5,6 kWh Lithium-Akku, eine Reichweite von bis zu 150 km pro Ladung und einen 9 kW Elektromotor der eine Höchstgeschwindigkeit von 97 km/h ermöglciht. Außerdem verfügt es über einen Rückwärtsgang, mehrere Fahrmodi und einen integrierten 8-Zoll-Touchscreen.



Die Rena Max wurde speziell für die Bedingungen in der MEA-Region entwickelt, was vor allem in Sachen Batterie-, aber auch Ladungskühlung besondere Lösungen erfordert hat. Auch Internet of Things-Lösungen flossen ein. Die isolierte Top-Box etwa umfasst eine lebensmittelechte Auskleidung, konfigurierbare Regale und ein integriertes Thermometer. Das elektronisch gesteuerte Verschlusssystem hingegen protokolliert und verfolgt das Öffnen und Schließen der Box für zusätzliche Sicherheit.



Abdallah Abu Sheikh, CEO und Gründer von Barq: "Die Möglichkeiten im Bereich der Leichtmobilität sind weltweit enorm, aber wir wollen mit speziell für den Nahen Osten und Afrika entwickelten Fahrzeugen den ersten Schritt machen und haben die besten Köpfe dafür zusammengebracht. Der Rena Max ist das Ergebnis der Analyse unzähliger Fahrererfahrungen und einer Fülle von Daten aus On-Demand-Plattformen. Das Ergebnis ist verblüffend - er ist der Tesla der Rollerwelt. Es ist zweckmäßig und legt einen beispiellosen Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Betriebseffizienz. Dieses neue Motorrad wird nicht nur den Arbeitsalltag des Fahrers verbessern, sondern auch die Qualität der Lieferung. Durch den nahezu vollständigen Wegfall von Ausfallzeiten durch Batteriewechsel können Fahrer und Plattformen ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, ohne dass wertvolle Zeit für das Aufladen verloren geht."



Ian Callum CBE, Gründer von CALLUM "Der Rena Max von Barq ist modern, einfach und funktional und wurde entwickelt, um die Herausforderungen der Zustellung von morgen zu lösen. CALLUM hat jeden funktionalen Aspekt berücksichtigt und dabei auch die harte Umgebung und die Anforderungen des arbeitenden Fahrers mit einbezogen. Von schlauchlosen Reifen, um Reifenpannen zu minimieren, bis hin zu einer leichten, reaktiven Architektur, um eine maximale Reichweite zu erzielen und ein Vergnügen beim Fahren zu haben."



Die Produktion soll Ende 2022 anlaufen, und Barq geht davon aus, dass bis 2025 50.000 Einheiten in der Region hergestellt werden, um die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten, die größten kommerziellen Motorradmärkte der Welt, zu beliefern.



Kuriere können die Rena Max über Lieferplattformen und Leasingfirmen zu einem niedrigen monatlichen Beitrag leasen. Barq hat bereits das Interesse einiger der größten Branchenakteure in der Region geweckt.



Die Rena Max ergänzt Barqs bestehendes Portfolio an Mobilitätslösungen, darunter ein Elektrofahrrad für die hyperlokale Zustellung und die Guinness-Weltrekord brechende YAS1, eine Drohne, die 5 km in 10 Minuten zurücklegen kann.