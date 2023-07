Bestellbar: Elektro-Topmodell in zwei Varianten

Down to Earth ist Kia mit dem riesigen Luxus-SUV zwar nicht mehr, doch der Name der Basisversion suggeriert eben das: "Earth" heißt der Hecktriebler mit großem Akku – 100 kWh Kapazität – und 217 PS. Er bietet sieben Sitze, entsprechend drei Reihen und zwei mögliche Innenraumkonzepte: Schwarz und Dunkelgrau oder Dunkel- und Hellgrau.



GT-Line AWD sagt Kennern schon alles zum Topmodell des Topmodells: Fette 21-Zöller, Metall-Pedale und insgesamt einfach mehr Fokus auf die Sportlichkeit. Etwa mit den beiden Interieurkonzepten, die immer Schwarz im Fokus haben, dazu kommen entweder graue oder navyblaue Elemente. Bumm-bumm-kawumm klingt die Leistungsangabe: 434 PS dank Elektromotor an jeder Achse, daher auch Allradantrieb. Beim Akku wird vorerst kein Unterschied gemacht, auch hier gibt es 100 kWh Saft.



Ah ja: Unsere Überschrift heißt "... kommt schon im Oktober", weil es bisher immer geheißen hat, dass der EV9 eher ganz am Ende des Jahres kommen soll. Der Herbst-Marktstart tut ihm sicher gut, wer will schon im finsteren Winter ein neues Auto kaufen?



Das sind die Preise



Doch nun zu den Preisangaben:

Den Basispreis von 76.590 Euro habt ihr im Vorspann ja schon mitbekommen. bleibt also das GT-Line-Modell: 85.590 Euro. Sieben Jahre Werksgarantie und sieben Jahre Navi-Kartenupdate sind immer an Bord – das sind wir in der Markenwelt von Kia ja schon gewohnt.

Die coolen matten Farben gibt es derzeit noch nicht zu bestellen, das wollen wir gleich gesagt haben. Und auch weitere Varianten hält sich der Importeur noch vor und spricht von einem "späteren Zeitpunkt".

Was der EV9 Earth auf jeden Fall an Bord hat: 3. Sitzreihe mit einzeln umklappbaren 50/50-Sitzen (elektrisch), ISOFIX-Halterung bei 3. Sitzreihe, adaptiver Tempomat, Fahrerüberwachungssystem (Piepsgefahr...!), 360-Grad-Around-View-Monitor, sensorgesteuerte E-Heckklappe, Head-up-Display, Lenkradheizung, Smart Key, belüftete und heizbare Sitze in den ersten beiden Reihen, Kunstledersitze (ergo vegan), Luftfederung für Fahrer- und Beifahrersitz, ebenso Premium-Relaxation-Sitze für ganz vorn – und vieles, vieles mehr.

Bei der GT-Line kommen eben die 21-Zöller und die Metall-Pedale hinzu. Weiters sind Auspark-Kollisionsvermeidungs-Assistent, zweiteiliges Glasschiebe-Hubdach und Dachreling fix dabei.