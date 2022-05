Bis Ende Juli steht der ID. Buzz in Wien bereit

Der Bus ist da! Also da, wie in: zu sehen. Zu kaufen noch nicht, aber auch das dauert nicht mehr lange. Im Juli sollen die Bestellbücher für den VW ID. Buzz geöffnet werden, ab Ende September säuselt das Elektrofahrzeug dann schlussendlich zu den österreichischen Kunden.



Der Besuch in Wien zahlt sich für Volkswagen-Fans natürlich aus. Nachdem die Moon City Vienna einige Zeit lang das "House of Progress" von Audi war, ist sie nun zum "Volkswagen City Store" mutiert, die Adresse ist logischerweise gleich geblieben: Kärntner Straße 26, also mitten in der Innenstadt – perfekt für die Kombination mit Shopping und Sightseeing.

Zahlen muss nan natürlich nichts, der Eintritt ist frei, als Öffnungszeiten ist "täglich von 10 bis 18 Uhr" angegeben.

Smile, it's a Volkswagen...

Bei der ersten Besichtigung gaben sich Lars Krause, Vorstand für Vertrieb und Marketing Volkswagen Nutzfahrzeuge, und Albert Kirzinger, Designleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Ehre, uns den ID. Buzz höchstpersönlich näherzubringen. Ganz klar: Der neue Bus orientiert sich natürlich am beliebten T1, der einfach Kultstatus erreicht hat. Kirzinger betont die Linien an der Front, die zu einem Lächeln ansteigen, und das besonders große Volkswagen-Logo. Im direkten Vergleich zum ID.5, der um die Ecke steht, tatsächlich ein Riesensprung!

Als batterielektrisches Fahrzeug muss der neue Bus natürlich auch in die Zukunft weisen: „Der ID. Buzz ist damit zeitlos, nachhaltig und funktional – das macht ihn einmalig, sympathisch und zum neuen Liebling der Kunden", so Kirzinger. Wer genau hinblickt und sich im Innenraum auf die Suche macht, kann das ein oder andere "Easter Egg" entdecken. So nennt man die kleinen Spielereien der Designer, wie etwa ein Smiley auf einer Abdeckung oder eine eingelassene Fahrzeugsilhouette an einer wenig beachteten Stelle.



Lars Krause (im Bild links): „Die Zukunft liegt auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in der Elektrifizierung. Mit dem ID. Buzz zeigen wir, dass sich Nachhaltigkeit, Praktikabilität und Emotionen nicht ausschließen. Der ID. Buzz ist schon jetzt eine wegweisende Ikone der Marke.“ Nichtsdestotrotz geht es mehrgleisig weiter: Wer rein elektrisch seinen Bedarf nicht decken kann, für den stehen nach wie vor der T6.1 und der New Multivan (auch als Plug-in-Hybrid) zur Verfügung.



Ebenso anwesend war Sepp Ebner, Markenleiter Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Wir freuen uns riesig, dass es gelungen ist, den ID. Buzz kurz nach der Weltpremiere schon in Wien zeigen zu können und den vielen Interessenten bereits jetzt einen ersten Blick auf unser zukunftsträchtiges Modell zu ermöglichen. Unser E-Bulli zieht alle Blicke auf sich und verdeutlicht, wie sympathisch und nachhaltig die Zukunft von Volkswagen aussieht.“



Bis Ende Juli ist der orange-weiße Sympathieträger nun in den klimatisierten Räumlichkeiten hinter der Schiebetäre auf der Kärntner Straße 26 zu sehen.