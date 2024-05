Bitte keine Stahlkugeln mitnehmen ;)

Bitte keine Stahlkugeln mitnehmen ;) | 04.05.2024

Mit Österreich-Stopps: Cyber Odyssey Tour mit dem Cybertruck

Der lang ersehnte Elektro-Pick-up von Elon Musk kommt zu uns. Auf der Tour mit 100 Stopps in 20 Ländern ist er vom 23. bis zum 25. Mai in Wien und vom 29. Mai bis zum 1. Juni in Salzburg zu sehen. Infos bekommst du auch zu den anderen Stopps.