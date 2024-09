Buchtipp: Slow Travel

"Mein Diesel schafft über 1.000 Kilometer am Stück!" Wer darauf stolz ist und diese Tatsache auch noch ausnutzt – für den ist das im Kunth Verlag erschienene "Slow Travel" wohl nicht der richtige Reiseführer. Es geht in dem 288 Seiten starken Werk um "Achtsame Auszeiten in Europa", so der Untertitel.



Empfehlung für Elektroautofahrer



Wir finden: Das passt doch gut für Elektroautofahrer! Daher verlosen wir hier bei electric WOW drei Exemplare für ihren nächsten, ganz bewussten, Urlaub. Es gibt durchwegs schöne Fotos, natürlich alle in Farbe, und unter den Reisezielen findet sich auch die Passstraße Stilfser Joch. Statt aber aufgefordert zu werden, die Kurven möglichst schnell zu durchmessen oder zahlreiche weitere Pässe in Rekordzeit abzufahren, heißt es hier: "Aber was könnte eine bessere Achtsamkeitsübung sein, als jede Serpentine mit Bedacht zu nehmen sowie kleine Pausen an breiten Kehren einzulegen, um die grandiose Aussicht zu genießen."



Die Kapitel sind nach den Sinnen gegliedert: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren, dazu gibt es Spezialseiten wie "Einen Kaffee unter Palmen – Das Palmenhaus in Wien". Für "achtsame Pausen" finden sich Kästen mit Lokaltipps, vom Restaurant bis zur Bar. Verschiedene Autoren, Originalpreis 29,95 Euro.



Die Verlosung



Einsendungen bis zum 30. September per E-Mail mit Betreff „Slow Travel Gewinnspiel“ und vollständigen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) sowie Modell des aktuell bewegten Elektroautos. Unvollständige Einsendungen nehmen nicht an der Ziehung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.