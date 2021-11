Bußgeld an der Strom-Tankstelle

Bußgeld an der Strom-Tankstelle | 16.11.2021

DE: Auswirkungen der neuen Bußgeldverordnung

Auch das Falschparken an Elektro-Ladesäulen wird jetzt dank der neuen Bußgeldverordnung in Deutschland mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro geahndet. Der Automobilclub ACE erklärt, was E-Autofahrende beim Parken beachten müssen.