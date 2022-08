CTEK Njord Go: tragbare all-in-one Ladegerät vorgestellt

Egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz, im Urlaub oder in der Werkstatt: Ein Ladegerät mitzuhaben, mit dem man unkompliziert, sicher und möglichst schnell einfach überall sein E-Auto laden kann gehört mehr oder minder zur Grundausstattung eines jeden E-Piloten und jeder E-Pilotin. Nun steigt auch CTEK auf diesen Markt ein und stellt mit dem Njord Go ein tragbares all-in-one Ladegerät vor: Es verfügt über einen Typ-2-Stecker mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW und ist vollständig kompatibel mit 3-Phase CEE-Steckdosen.



Erstmal live zu sehen gibt es das gute Stück auf der Automechanika in Frankfurt, die von 13. bis 17. September 2022 stattfindet. Zudem stellen die Schweden dort ihr komplettes Angebot an Equipment für Elektrofahrzeuge und zugehörige Softwarelösungen, die den Lastausgleich und das Netzwerkmanagement von gewerblichen sowie privaten Installationen unterstützen, ebenso vor wie ihre kürzlich eingeführte Palette an adaptiven 12-V-Batterieladegeräten.



Christian Fritz, Sales Manager und Geschäftsführer der CTEK Niederlassung in Deutschland: „Wir freuen uns, wieder bei der Automechanika zu sein. Eine tolle Möglichkeit für unsere Ladeexperten in den Austausch mit den Besuchern zu gehen und sich im persönlichen Gespräch kundennah Erkenntnisse über Bedürfnisse und Herausforderungen im Fahrzeugumfeld zu gewinnen. Die Standbesucher können sich über unsere neuen und innovativen Produkte informieren und entdecken, was unsere preisgekrönte Produktpalette an Ladelösungen für professionelle, gewerbliche und private Anwendungen bietet – egal, ob für E-Fahrzeuge oder klassische Verbrenner."