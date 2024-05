Cable-Sherpa beseitigt Elektroauto-Kabelsalat

Es begann, wie so oft bei Start-ups, mit einer persönlichen Herausforderung: Als E-Auto-Besitzer habe ich schnell bemerkt, dass das Ladekabel am Boden ziemlich unpraktisch ist", meint Helmut Kastler, CPO und Co-Founder von Cable-Sherpa, "für mich Motivation genug, um meine Freunde Erwin Kunst und Andreas Affenzeller mit an Bord zu holen und gemeinsam mit ihnen an einer innovativen Lösung für das Problem zu arbeiten. Das war der Startschuss für die Entwicklung von Cable-Sherpa.“ Kabelordnung statt Chaos war von da an das Motto und die Lösung wirkt vielversprechend.



Tragarm schafft Barrierefreiheit



Dass der von den drei Freunden ersonnene Cable-Sherpa auch noch den Aspekt der Barrierefreiheit bedient, ist ein toller Nebeneffekt. Das Kabelmanagementsystem aus Oberösterreich besteht aus elektrolytisch verzinktem Stahl – bestellbar in schwarz oder weiß – und soll eigentlich nur für Platz und Ordnung sorgen und nervige Kabelknoten verhindern. Deshalb ist der Cable-Sherpa auszieh- und drehbar und findet nach der Anwendung automatisch in seine Ruheposition zurück. E-Ladekabel bis zu 7 Meter Länge können aufgenommen werden, der Aktionsradius beträgt dann maximal 5,5 Meter und eignet sich – wie man am oberen Bild gut sieht – auch für Autos, bein denen der Anschluss seitlich vorn positioniert ist.



„In der ersten Phase des Markteintritts konzentrieren wir uns zunächst auf den DACH-Raum, in einem weiteren Expansionsschritt ist aber auch die Erschließung des gesamten europäischen Raums geplant“, sagt CCO und Co-Founder Erwin Kunst.



Auf der Website von Cable-Sherpa kann man das Produkt um 399 Euro samt kostenloser Lieferung in Österreich, Deutschland, der Schweiz (und der gesamten EU) bestellen. Auch Ladekabel und eine Wandhalterung für das Steckerende sind im Shop zu finden.