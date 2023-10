Change Wind Power bringt Lade-Autarkie

Unabhängig vom bestehenden Stromnetz den benötigten "Juice" für Elektroautos generieren zu können, ist ein Traum jedes in die Zukunft denkenden Elektromobilisten. Sei es daheim für sich selbst oder im Wissen, dass damit auch in der elektrischen Pampa eine gewisse Infrastruktur zum Laden aufgebaut werden kann. Change Wind Power heißt das US-Unternehmen (Sitz in Orlando), das mit seinem Wind & Solar Tower genau das ermöglichen will.



Keine Chance für Vogelkacke



Das Ding ist 25 Meter hoch und verfügt über Flügel, die echte Windcatcher sind, denen soll kein Lüfterl entgehen. Über eine senkrechte Achse wird ein Generator angetrieben und so Strom erzeugt. Zuverlässig auch bei Sturm, so heißt es. Jim Bardia, der Erfinder, spricht davon, dass ein solcher Tower bereits fünf Jahre lang nahtlos und fehlerlos Strom erzeugt und sogar zwei Hurricanes überstanden hat. Neben der Windenergie nützt der Turm auch die Kraft der Sonne: An der Spitze gibt es ein rundes Solarpanel und das Wetterschutzdach für die ladenden Elektroautos darunter ist ebenso mit Solarzellen ausgerüstet. Auf der Seite des Unternehmens wird explizit auf Vogelkacke hingewiesen, denn der Tower soll über Selbstreinigung verfügen, damit die volle Solarpower genutzt werden kann.



Maximal 380 kW (DC) sollen möglich sein, bis zu sechs BEV können angestöppselt werden. Ein mehrstufiges Getriebe hält die Drehzahl des Rotors immer im passenden Bereich. Im Jahr sollen 1,3 Millionen EV-Kilometer mit einem Wind & Solar Tower möglich sein. "Nur erneuerbare Energie kann Elektroautos aufladen ohne das Ladenetz zu belasten und die Luft zu verschmutzen", so Bardia, der "emission free charging" als Standard der Zukunft voraussagt.