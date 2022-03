Charge myHyundai jetzt mit grünem Strom

Darüber, wie "grün" E-Autos oder auch PHEV denn nun wirklich sind, wurde schon viel und wird sicher auch noch weiter viel diskutiert. Aktionen wie die von Hyundai nehmen Gegnern der elektrifizierten Mobilität allerdings viel Wind aus den Segeln: Ab sofort setzt Hyundai bei seinem Ladeservice Charge myHyundai komplett auf grüne beziehungsweise erneuerbare Energien.



Wie eine Studie des International Council of Clean Transportation 2021 ergeben hat, produzieren E-Fahrzeuge wie etwa der Hyundai Ioniq5 so über den gesamten Lebenszyklus bis zu 81 Prozent weniger CO2-Emissionen bei "Well-to-Wheel-Betrachtung, wobei alle Emissionen von der Erzeugung über den Transport bis zum Verbrauch des Stroms miteinbezogen sind.



Um das sicherzustellen, hat Hyundai sich für die Verwendung sogenannter Guarantees of Origin (GO) zu verwenden. Mit diesen Herkunftszertifikaten wird der Strom der Ladestation nicht nur als grün gekennzeichnet. Die GO stellen vielmehr sicher, dass wirklich bei jedem Ladevorgang via Charge myHyundai die entsprechende Menge an grünem Strom ins Netz eingespeist wird.



Konkret können sich Charge myHyundai-Kunden dieser Tatsache an über 300.000 Ladepunkten in 29 europäischen Ländern sicher sein - so groß ist das unterstützte Netz aktuell. Dazu gehören übrigens auch die Ionity-Schnelllader. Derzeit wird Charge myHyundai in 15 europäischen Märkten angeboten: Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien und Tschechien.