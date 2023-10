China hat Aufholbedarf bei Assistenten

Vier aktuelle Fahrzeuge aus Japan bzw. China machten bei den jüngsten Crashtests Bekanntschaft mit den unerbittlichen Barrieren. Klingt grausam, dient aber der Sicherheit. Nur so können Schwachstellen erkannt und verbessert werden. In erster Instanz dienen die Tests des ÖAMTC und seiner Partner aber als Empfehlung vor einer Kaufentscheidung.



Keine Angst in diesen Fahrzeugen



Nachdem Lexus RZ, BYD Dolphin, BYD Seal und XPeng P7 ihre Leben als schöne Neuwagen ausgehaucht haben, gibt es als erstes Fazit "Fahrzeuge aus Fernost überzeugen einmal mehr" – so die erste Unterüberschrift in der Aussendung des ÖAMTC. Alle Modelle konnten das Topergebnis von fünf Sternen erreichen. "In jedem der getesteten Autos sitzen Erwachsene und Kinder demnach sehr sicher", meint Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit. "Und auch bei der Sicherheit für vulnerable Verkehrsteilnehmer:innen waren die Resultate durchwegs zufrieden stellend." Natürlich gibt es auch Kritik, denn kein Fahrzeug kann zu 100 Prozent sicher sein. Hier sind es vor allem die zu harten A-Säulen und auch die unteren Bereiche der Windschutzscheiben. Großes Risiko für jene, die außerhalb des Autos in einen Unfall verwickelt sind! Also Fußgänger und Fahradfahrer.



Wie sieht es mit den Sicherheitsassistenten aus? Hier hat Japan die Nase vorn, China kann noch aufholen. "Was jedoch alle der getesteten Fahrzeuge eint, ist eine augenscheinliche Schwäche bei den Müdigkeits- beziehungsweise Insassenzustandserkennungs-Assistenten", so Lang. "Diese funktionieren noch nicht so zuverlässig wie sie eigentlich sollten."



Der Vergleich mit europäischen Modellen hält



Vorbei die Zeiten, als chinesische Autos noch vor dem Marktstart derart zerschellten, dass an einen Import gar nicht mehr gedacht wurde, wir erinnern uns an den Jiangling Landwind des Jahres 2005. Wenn es um aktuelle Ware geht, lautet das abschließende Resümee von Lang: "Die Ergebnisse des aktuellen Tests machen deutlich, dass sie diesen Vergleich nicht scheuen müssen und in puncto Sicherheit mit vergleichbaren europäischen oder amerikanischen Modellen mithalten können.“



Unser Aufmacherbild oben ist der Lexus RZ, unten seht ihr den BYD Dolphin.