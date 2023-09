Citroen C5 X Hybrid 225 e-EAT 8 im Test

Die großen europäischen Automobiltraditionen sind in Tagen wie diesen nicht gerade in aller Munde. Großkonzerne beherrschen den Markt, neue Riesen aus dem fernen Osten sorgen auch nicht gerade dafür, dass Otto Autokäufer aus nostalgischen Beweggründen zum Händler aufbricht. Da kommt der Citroën C5X gerade recht, der trotz moderner Plugin-Hybridtechnologie -der kleine Bruder C4 X (Test auf Seite 68) wird nur vollelektrisch angeboten -ein bisschen an Zeiten gemahnt, als Urvater CX hydropneumatisch-würdevoll den Bürzel hob, ehe er vom Bordstein entschwebte.