Citroën stellt optimierten Freizeitvan vor

Familientaugliche Elektrofahrzeuge kommen derzeit immer häufiger auf den Markt. Aus dem Hause Stellantis rauscht bald der Citroën ë-Berlingo auf uns zu, mehr oder weniger analog zum Peugeot E-Rifter, den wir an dieser Stelle bereits Anfang November vorstellen konnten. Was man im Vergleich schön sieht: Der Konzern bemüht sich sehr, den unterschiedlichen Charakter der Marken herauszustreichen. Sportliche Abenteurer greifen eher zum Löwen, während sich Familien eher mit dem Doppelwinkel anfreunden.



Bessere Ergonomie im Cockpit



Am markanten neuen Logo ist der frische ë-Berlingo sofort zu erkennen. Wir müssen dabei immer schmunzeln, erinnert es uns doch sofort an die pfiffige Studie Citroën Oli, die wir im Mai 2023 in Wien begutachten konnten. Ein anderes Scheinwerferdesign gibt es natürlich auch, schließlich soll ein gewisser Futurismus mitschwingen und individuelle Lichtsignaturen sind aktuell der letzte Schrei. Für die höheren Ausstattungen kommen noch Dachträger hinzu, bei den Rädern stehen Designs in 16 und 17 Zoll parat.



Im Innenraum sprechen die Franzosen von einer verbesserten Ergonomie, das Armaturenbrett wurde komplett umgestaltet, ein hochauflösender 10-Zoll-Touchscreen und ein konfigurierbares digitales Kombiinstrument gehören dazu. Nachdem der Beifahrer-Airbag aus dem Dachbereich kommt, konnte ein zweites Handschuhfach realisiert werden – Familien brauchen schließlich Platz! Ein Ablagefach zum induktiven Laden von Smartphones gehört ebenso dazu. Klamme Finger für Mama bzw. Papa gehören der Vergangenheit an, wenn das beheizbare Lenkrad als Option gewählt wird.