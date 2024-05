Comedian und Skoda-Importeur arbeiten zusammen

Wer durch Instagram, Youtube, TikTok oder Facebook scrollt, bekommt sie in letzter Zeit immer öfter angezeigt: Die kurzen Videos von Jonny Balchin, der auf Socal Media nur als AustrianKiwi bekannt ist. In den Clips nimmt er österreichische Gepflogenheiten aufs Korn, fällt vor allem durch seine entspannte Art und seinen interessanten Akzent auf. Kein Wunder, Balchin hat es aus Auckland/Neuseeland nach Straßwalchen verschlagen.



Insta-Video von der Übergabe



Dort hatte es der Kiwi nicht mehr weit zum österreichischen Skoda-Importeur, der in der Stadt Salzburg seinen Sitz hat. Thomas Diesenberger, Marketingleiter Skoda Österreich, über die Kooperation: "Let’s explore“ – und entdecke die Welt. Jonny Balchin, besser bekannt als AustrianKiwi, hat sich von Neuseeland aufgemacht, um die Welt zu entdecken und ist in Österreich gelandet. Mit seinem einzigartigen Humor begeistert er auf den unterschiedlichen Social Media Kanälen eine riesige Fangemeinde. Skoda Österreich freut sich sehr, Jonny mit dem Enyaq Coupé RS auf seinen Entdeckungsreisen quer durch Österreich zu begleiten."



Das Auto der Wahl ist ein moon-weißes Enyaq Coupé RS, mit dem der erwähnte Humor plötzlich 340 PS starke Unterstützung findet. 570 Liter Kofferraum stehen dem AustrianKiwi ebenso zur Verfügung und auch die 531 Kilometer Reichweite (WLTP) passt gut, wenn es quer durch Österreich geht. Das Video von der Übergabe findet sich auf dem Insta-Kanal von Skoda Österreich.



Das Bild unten zeigt die Übergabe, gemeinsam mit Thomas Diesenberger (links) und Markenleiter Markus Stifter (rechts).