Concept Car steht auf Vienna Design Week

Als offizieller Partner der Vienna Design Week hat Polestar ein besonderes Zuckerl in petto: Das in skandinavisch-minimalistischer Ästhetik gehaltene Concept Car Precept findet erstmals seinen Weg in die Alpenrepublik. Das Elektrofahrzeug ist im im neu renovierten Polestar Space in Wien (Wallnerstraße 5, 1010 Wien) zu sehen. Am 15. September geht es los, am 16. September wird es eine exklusive Abendveranstaltung geben. An diesem Tag wird Maximilian Missoni über nachhaltiges Design sprechen. Der gebürtige Grazer ist Global Head of Design bei Polestar, er hat mit dem Precept 2020 ein Manifest-Konzeptauto, das die Zukunftsvision der Marke in Bezug auf Design, Technologie und Nachhaltigkeit demonstriert, auf die Räder gestellt.



Missoni: „ Die Ästhetik von Polestar Precept basiert auf modernster Technologie und nicht auf historischen Referenzen in der Automobilindustrie. Bei Polestar sehen wir Technologie als Wegbereiter, als Werkzeug zur Lösung der Probleme unserer Gesellschaft, und wir haben diese Haltung in neue Designprinzipien transferiert. Die Kombination aus nachhaltigen Materialien und intelligenten High-Tech-Systemen schlägt ein völlig neues Kapitel des avantgardistischen Luxusdesigns auf und zeigt deutlich, in welche Richtung Polestar sich bewegt.“