Im Zuge eines Media Drives in Barcelona konnte Rallyepilot Achim Mörtl für motorline.cc eine erste Testfahrt mit dem Cupra Tavascan VZ absolvieren. Neben diesem Highlight der Marke stand zudem der Cupra Born VZ vor Ort für unseren rasenden Reporter bereit. Eine erste Vorstellung des Cupra Born VZ konnten ihr bei uns bereits im Februar lesen. Und, was sagt Achim zu dem kleinen Elektrokracher?



Cup-Bucket-Sitze als passende Verbindung



Der Born VZ gefällt: So kann und vielleicht soll auch E-Auto sein. Er ist ein Spaßmobil, nicht zu groß und schwer, er bietet ausreichend Leistung und hat ein sehr reaktives Fahrwerk. 326 PS sowie eine Drehmoment von 545 Nm reichen nicht nur für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in knapp unter sechs Sekunden, sondern sorgen auch auf den Bergstraßen für ausreichend Fahrspaß.



Und was auch gefällt sind die Sitze, Cup-Bucket Sitze, die dir ordentlich Halt und Verbindung zum Born VZ geben, wenn du ihn mal ordentlich um die Kurven jagst.



Ah ja, Batterie und so: Also 79 kWh Nettokapazität, was für 540 Kilometer Reichweite sorgen soll, also ehrliche 400 bis 450 Kilometer wenn man ihn a bissl sportlicher fährt. Laden kann man schon mit 180 kW, was ja durchaus okay ist, da braucht man nicht gleich Essen gehen, ein Cappuccino mit Croissant tut’s auch, es braucht nur 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent Kapazität!



Zwei Sachen noch: VZ heißt eigentlich Veloz, ist spanisch und bedeutet schnell, was der Born VZ durchaus ist! Und: Die Markteinführung in Österreich erfolgt Ende Sommer, die Preise beginnen für den VZ bei 48.500 Euro. Der Basis-Born mit 231 PS kommt auf schlanke 39.900 Euro.