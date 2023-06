Cupra und VW bringen limitierte Online-Auflage

Cupra, Volkswagen Cupra und VW bringen limitierte Online-Auflage | 28.06.2023

Digital zu Online-Editions von Born und ID.3

Jetzt heißt es schnell sein: Heute starten die beiden Konzernmarken mit den Online-Editionen ihrer Kompaktmodelle. Das Motto ist simpel: Voll digital wird es günstiger, aber eben auch "first come, first served"!