Cyberster auf dem Goodwood Festival of Speed

Womit ist die Traditionsmarke MG im kollektiven Gedächtnis verankert? Mit leichten, offenen Sportwagen! In dieses Horn stößt der Cyberster, der künftig von MG Motor (der chinesischen Marke, die mittlerweile das Logo führen darf) auf den Markt gebracht wird. Hm, wo könnte eine passende Weltpremiere für so ein tolles Ding statfinden? Gut geraten: Auf dem Goodwood Festival of Speed!



Gelungenes Design



Über den Cyberster-Marktstart in Europa haben wir euch bereits im April informiert, daher fassen wir uns kurz: Der Cyberster ist der erste MG-Roadster seit den 1990er-Jahren, als mit dem MGF ein Comeback versucht wurde. Kollege Roland Scharf hat diesem Modell ein eigenes Kapitel seiner Reihe Helden auf Rädern – MGF gewidmet. Mit der Elektrifizierung – sogar ein Allradmodell ist dabei, es benötigt dafür ja nur einen E-Motor an jeder Achse – schlägt MG ein ganz neues Kapitel seiner Offen-Autos auf. Beim Thema Design muss man sagen: Danke für die Zurückhaltung! Der Cyberster ist richtig cool geworden und verzichtet auf chinesische Spielereien. Man bemüht sich sichtlich, die Fans der Marke "Fürchterlich, dass MG jetzt chinesisch ist" ein wenig zu besänftigen.



Zurück nach Goodwood



Doch deswegen sind wir nicht da, kommen wir zurück nach Goodwood, wo vom 13. bis zum 16. Juli das Festival of Speed zelebriert wird. Gründer der Veranstaltung ist der Duke of Richmond, der uns vor der Weltpremiere ein Zitat hinterlassen hat: "Wir freuen uns sehr, dass MG Motor in diesem Sommer nach Goodwood zurückkehrt, und fühlen uns zugleich geehrt, dass das Festival of Speed als Gastgeber für die Weltpremiere des MG Cyberster gewählt wurde. Angesichts der reichen gemeinsamen Geschichte von Goodwood und MG und im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums der Marke im Jahr 2024 bin ich begeistert, dass MG in diesem jahr ein so wichtiger Teil des Festivals sein wird."



Ein weiteres statisches Ausstellungsstück also... Nein! Der Cyberster ist nicht nur im First-Glance-Paddock-Bereich zu bestaunen, die 200.000 Besucher aus aller Welt haben zudem die Chance, das hübsche Fahrzeug auch in Aktion zu erleben. Als Highlight es Weekends wird es an allen Veranstaltungstagen je zwei Mal am Goodwood Hill Climb teilnehmen.