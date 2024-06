DarkRebel ist "Best of the Best"

Cupra DarkRebel ist "Best of the Best" | 27.06.2024

Cupra überzeugt mit Radikalität

Viele Köche verderben den Brei? Nicht bei Cupra: Der mit dem Input von 270.000 Fans gestaltete DarkRebel wurde beim Red Dot Design Award mit dem Titel "Best of the Best" bedacht.