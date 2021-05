Das ist der Aiways U6

SUV-Coupé noch 2021

Nach dem U5 kommt Aiways in Europa heuer bereits mit einem zweiten Modell auf den Markt. Sein Name: U6. Ob er es aber bis nach Österreich schafft, steht noch nicht fest.

Wenn ein Hersteller von sich behauptet, der erste aus China zu sein, der Modelle in Europa auf den Markt bringt, muss man das natürlich entsprechend untermauern. Jetzt ist es schon nicht leicht, an den bereits erhältlichen U5 zu kommen. Doch obwohl es noch kein echtes Vertriebsnetz gibt (Verkauf über eine Elektronik-Handelskette, Service bei einer Werkstattkette), hat der Hersteller bereits sein nächstes Modell angekündigt: den U6.



Technisch gibt es zwischen U5 und U6 kaum Unterschiede. Beide stehen auf der gleichen Plattform, tragen vermutlich die gleiche Technik unter dem Blech, bietetn also 204 PS und 315 Newtonmeter Drehmoment und kommt dank 63-kWh-Akku nach WLTP mehr als 400 Kilometer weit.



Spannend ist vor allem, dass sich das Serienmodell sehr stark an der Studie von 2020 anlehnt. Die Kotflügel sind kräftig geschwungen, das Heck – typisch für ein Coupé – stark abfallend und nur der auffällige Heckspoiler wird es so wohl nicht in die Serie schaffen.



Das gleiche gilt für das Lenkrad der Show-Fahrzeugs, das mehr an ein Flugzeug denn ein Auto erinnert hat. Auch die Displays fallen eine ganze Nummer kleiner aus, sind aber nach wie vor riesig genug. Zumindest den gewaltigen Hebel auf der Mittelkonsole behielt man bei, über den man die Fahrstufen einlegen kann und der an Schubhebel großer Yachten erinnern soll.