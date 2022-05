Dabei sind die massiven, oben angeschlagenen Türen und die hinteren Glaslamellen aber im Grunde die einzigen Anspielungen auf die Vergangenheit, denn der Rest des Designs ist durch und durch modern und übernimmt (leider?) keinerlei Designelemente des berühmten Urahns. Im Einklang mit heutigen E-Fahrzeugen rollt er also massiven Rädern daher und blinzelt durch schlanke Scheinwerfer vorne und hinten in die Welt. Den Ladeanschluss versteckte man hingegen im vorderen, fahrerseitigen Kotflügel der geschwungenen Karosserie. Vorbei also die Zeiten, in denen DeLorean-Fahrer den Kofferraum zum Tanken öffnen mussten.



Im Innenraum hingegen wich der Fluxkondensator zwei Einzelsitzen im Fond, während im Cockpit ganz nach aktueller Manier so gut wie alle Knöpfe auf dem Altar der Touchscreens geopfert wurden. Eben jener sitzt hier auf einer "schwebenden" Mittelkonsole, während der Fahrer hinter dem unten abgeflachten Lenkrad auf ein breites, volldigitales Kombiinstrument blickt. Der Zugang zu den Rücksitzen dürfte angesichts der breiten Flügeltüren und des Fehlens einer B-Säule ein Kinderspiel sein.

DeLorean hält sich mit Details zum Antriebsstrang noch zurück, gibt aber an, dass der Alpha5 in 3,4 Sekunden auf 60 mph (96 km/h) spurten kann und eine Höchstgeschwindigkeit von 241 km/h erreicht. Die Batterie hat eine Kapazität von "über 100 kWh", und soll laut der amerikanischen EPA-Norm eine Reichweite von mehr als 483 Kilometern ermöglichen. All diese Angaben beziehen sich allerdings auf das "Basis-Performance-Modell", was darauf hindeutet, dass noch schärfere Versionen auf dem Weg sind.



Wir wissen auch, dass das Elektrocoupé einen bemerkenswert niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,23 hat. Das ist aber wohlgemerkt nicht der beste Wert, der in der Branche bereits erreicht wurde: Mercedes hat den EQXX immerhin schon auf einen Wert von nur 0,17 glatt gelutscht. Und auch der bereits erhältliche EQS ist mit 0,20 noch aerodynamischer.



Mit einer Länge von 4.995 Millimetern, einer Breite von 2.044 Millimetern und einer Höhe von 1.370 Millimetern bei geschlossenen Flügeltüren ist er nicht nur deutlich größer als sein Vorfahre, sondern auch sonst sicher eine recht imposante Erscheinung. DeLorean gibt an, die Produktion nach Italien ausgelagert zu haben, während der Antriebsstrang von einem Lieferanten aus dem Vereinigten Königreich geliefert wird.



Es sollen nur 88 Fahrzeuge produziert werdeb, allerdings haben die neuen DeLorean-Markeneigentümer bereits große Pläne über den Alpha5 hinaus: Es soll ein V8-Sportcoupé folgen. Wenn alles nach Plan läuft, wird die erweiterte Produktpalette auch eine elektrische Limousine und sogar ein wasserstoffbetriebenes SUV umfassen. Nach seinem öffentlichen Debüt im August in Pebble Beach wird der DeLorean Alpha5 im Jahr 2024 in Produktion gehen. Preise sind freilich noch keine bekannt.