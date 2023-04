Zu Details was die Technik angeht gibt Smart zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine Infos heraus. Wir wissen also weder irgendwas zu seinem Antrieb, noch zum Akku. Die Vermutung liegt aber freilich nahe, dass hier dieselbe Basis verwendet wird wie beim #1, wir uns also auf eine 2WD-Version mit Heckantrieb mit 200 kW (272 PS) und einem Drehmoment von 343 Nm, sowie eine Brabus-Version mit Allradantrieb und zusätzlichen 115 kW (156 PS) an der Vorderachse. Als Akkupaket kommt beim #1 ein NMC-Akku mit 66 kWh Fassungsvermögen zum Einsatz.



Da Smart nun aber in der ersten Aussendung zum #3 betont, dass dieser eine noch sportlichere Interpretation der Philosophie widerspiegelt, die schon vom #1 bekannt ist, könnte es ja gut sein, dass da leistungstechnisch noch etwas nachgespitzt wurde. Zumal der #3 vermeintlich auch etwas größer ausfallen wird als sein braver Bruder. Wie viel ist unklar, allerdings bestätigt Smart in der Pressemeldung bereits, dass hier nicht bloß längere Überhänge gemeint sind, sondern tatsächlich auch der Radstand verlängert wurde, was für mehr Platz im Innenraum sorgen soll.



Apropos Innenraum. Wie auch außen, wo zwar die Lufteinlässe deutlich ausladender und die Linien flacher wurden, sonst aber viele Elemente wie etwa die "Shark Nose" sowie die Leuchtbänder vorn und hinten sowie die Leuchten an sich, recht nah am #1 bleiben, ist auch im Innenraum eine gewisse Familienzugehörigkeit zu keinem Moment zu leugnen. Da wie dort dominieren runde Formen und ein 12,8 Zoll großer Touchscreen im Querformat die Szenerie.



Bei den Lackierungen jedenfalls greift Smart schon mal tief in den "Mut zur Farbe-Eimer". Zu sehen ist der #3 auf den Bildern also in den durchaus knalligen Tönen Photon Orange Metallic und Electric Blue Matte, während dem Innenraum eine im Vergleich zum #1 neue Variante in Form von Vibrant Brown hinzugefügt wird.



Seine Europapremiere soll der Wagen auf der IAA im September 2023 feiern, die Markteinführung ist sodann für Ende des Jahres geplant.



Dirk Adelmann, CEO smart Europe:

„Wir sind stolz darauf, der Welt endlich unser erstes Sport Utility Coupé, den neuen smart #3, präsentieren zu können. Als Pionier für rein-elektrische Mobilität setzt smart auf die kompromisslose Qualität des Benutzererlebnisses und der Interaktionen mit dem Fahrzeug. Unser Ziel ist es seit jeher, den vielfältigen und sich wandelnden Bedürfnissen nach Mobilität gerecht zu werden. Deshalb wird smart seine Produktfamilie weiter ausbauen und eine Vielzahl von Fahrzeugen anbieten, die optimal zu unterschiedlichen Kundenanforderungen und Lebensstilen passen.“