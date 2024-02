Das ist der neue Renault 5

In Genf zieht Renault das erste Mal das Tuch von der Serienversion des rein elektrischen neuen 5 E-Tech Electric. Verblüfend ist dabei nicht nur die nah am Konzeptauto liegende Optik.

Um die zwei wichtigsten Fragen gleich zu klären: Ab 25.000 Euro. Und maximal 400 Kilometer Reichweite nach WLTP. Beides gemeinsam geht natürlich nicht, denn der neue 5 ist mit zwei Akkugrößen erhältlich, wobei den Anfang die stärkere der beiden machen wird. Start soll übrigens noch heuer sein, sogar in Österreich, auch wenn es wohl November werden wird. Mindestestens genauso wichtig ist die Tatsache, dass das Design sehr sehr nahe an jenem des Konzeptautos von 2021 liegt, und auch wenn man eigentlich nicht über Styling und Design schreiben soll, muss doch festgestellt werden, dass man die Urlinie des Kleinwagens von 1972 verblüffend gut ins neue Jahrtausend transformierte. Und genau das könnte das Quäntchen Sympathie sein, die ein neues Auto für echten Erfolg einfach braucht.

Die Technik jedenfalls entspricht ziemlich genau dem, was man sich von einem aktuellen Elektroauto erwarten kann: Er basiert als erster Renault auf der neuen Ampere-Plattform AmpR Small für Elektrofahrzeuge im B-Segment. Das erlaubt einen flachen Boden, langen Radstand (2,54 Meter) und einen Kofferraum von 326 Litern. Nur die Fondplatzverhältnisse sind nicht ganz das, was man sich als Erwachsener wünscht. Hinzu kommen ein niedriger Schwerpunkt und ein Gewicht von unter 1.500 Kilogramm und einem bidirektional nutzbaren AC-Ladegerät, das mit den Technologien V2L (Vehicle-to-Load) und V2G (Vehicle-to-Grid) kompatibel ist. Jetzt muss diese Technik nur mehr in Österreich funnktionieren.



Unter der Haube werkelt ein Motor, der auf den Antrieben von Megane und Scenic E-Tech Electric basiert, aber weniger Bauraum einnimmt. Dank des Verzichts auf Permanentmagnete kommt er ohne seltene Erden aus und wird in drei Leistungsstufen angeboten: 110, 90 und 70 kW. Je nach Version steht zudem ein 40- oder 52-kWh-Akku zur Verfügung, für die Basisversion ist also mit rund 300 Kilometern theoretischer Reichweite zu rechnen.

Laden: 11 kW sind mit Wechselstrom möglich, 80 oder 100 kW mit Gleichstrom – nicht überragend viel, für die Größe der Akkus aber allemal locker ausreichend. Auch cool: Die Möglichkeit, kleine Anhänger von bis zu 500 Kilogramm Gewicht ziehen zu dürfen.