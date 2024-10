Das ist der neue Skoda Elroq

Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum der VW-Konzern so lange gebraucht hat, um ein Elektomodell in der ewig beliebten Klasse der Kompakt-SUV zu lancieren. So neu ist die Erkenntnis ja nicht, dass die gerne gekauft werden. Umso logischer ist es indes, dass natürlich Skoda hier als erste Marke aktiv wird und nach dem Kodiaq bereits das zweite E-SUV präsentiert. Der Elroq setzt nicht nur als erstes Serienmodell die neue Škoda Designsprache Modern Solid um. Er bietet zudem umfassende Antriebs- und Batterieoptionen, die mehr als 560 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus ermöglichen und ist bei uns ab 35.490 Euro zu haben, womit er einen vergleichbaren Listenpreis wie der konventionell angetriebene Karoq erreicht. Und wenn man ein wenig über die Ländergrenzen blickt, gilt der Elroq mit einem Einstiegspreis von teilweise nur 33.000,- Euro in ausgewählten europäischen Märkten als das erschwinglichste Fahrzeug seines Segments.

Unter der schlanken Karosserie mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,26 schlummern drei Batteriegrößen und Motorisierungen. Das Portfolio startet bei 125 kW für das Einstiegsmodell Elroq 50. Der Elroq 85x hat – zusätzlich zum Heckmotor – einen weiteren Motor an der Vorderachse und verfügt damit über Allradantrieb. Der Elroq 85 erzielt eine maximale Reichweite von mehr als 560 Kilometern im WLTP-Zyklus. Mit Laderaten von bis zu 175 kW an DC-Schnelladestationen lädt die im Elroq 85x und Elroq 85 eingesetzte Batterie in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die kleineren Batterien der heckgetriebenen Versionen Elroq 50 und Elroq 60 lassen sich sogar noch schneller nachladen, nämlich in 25 Minuten oder weniger.

Nicht minder solide die Interieurwerte: Mit 470 Litern Kofferraumvolumen liefert der kleine Skoda einen Spitzenwert im Segment ab, bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Platzangebot auf bis zu 1.580 Liter. Hinzu kommen neue Simply-Clever-Details wie Ablagefächer mit insgesamt 48 Liter Volumen und ein Aufbewahrungsnetz für das Ladekabel unter der Hutablage. Bestellt werden kann der Elroq ab sofort, die Auslieferung startet dann 2025.