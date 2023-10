Das macht das Upgrade aus – mit Video!

Ihr kennt die Fakten. Oder: Ihr solltet sie kennen, immerhin haben wir schon in der Vorstellung des Tesla Model 3 Upgrades über die Neuheiten beim knapp 4,7 Meter langen Stromer berichtet.



In aller Kürze



Zur Erinnerung: Bessere Aerodynamik, neue Scheinwerfer und Rücklichter, leiserer Innenraum (müssen wir noch erfahren), bis 17 Lautsprecher starkes Audiosystem, neu gestalteter Touchscreen vorn (größere Bedienfläche bei gleichem Format), brandneues 8-Zoll-Touchdisplay hinten und vieles mehr gehören künftig zum Model 3.



Die Preise starten bei 43.990 Euro bzw. 51.990 Euro (Dualmotor), aber diese Infos findet ihr auch in unserem Video des Tesla Model 3 in Wien.