Das neue Hashtag-Modell als Concept Car

Der Smart als Stadtauto war einmal. Auch wenn sich die bisherigen Modelle der "neuen" Marke Smart, also der #1 und der #3, bei der Größe im Rahmen halten, so sind sie doch für jedes Abenteuer zu haben. Eigentlich. Denn nun wurde das Concept #5 vorgestellt, und das sieht nun wirklich richtig abenteuerlustig aus.



Weltpremiere am 25. April in Peking



Bald werden also die Tücher von dem neuen Model gezogen, dennoch wollten wir euch die Skizzen nicht vorenthalten: Das Concept #5 sieht sehr outdoorsy aus, soll ein entscheidender Entwicklungsschritt der Designphilosophie sein. Eh klar: Je größer, desto geräumiger und vielseitiger kann ein Fahrzeug sein. Verständlich, dass Smart bei der Beschreibung des neuen Modells in Superlative verfällt. Wir übersetzen die Marketingsprache: Das Auto wird modern, bietet Technologien am neusten Stand und soll mit viel Platz und pfiffigen Ideen aufwarten. Vor allem das interessante Dachträger-Konzept, das optisch auffällig rüberkommt und als "Pocket Knife Concept" angepriesen wird, müssen wir uns näher ansehen, wenn wir live die Möglichkeit haben.



Einen Ausblick auf technische Daten oder Preisvorstellungen hat Smart noch nicht gegeben. Das tatsächliche Serienmodell wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 gezeigt.