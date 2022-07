Das sind echte Männer-Autos, sagt die Statistik

Tesla Das sind echte Männer-Autos, sagt die Statistik | 27.07.2022

Tesla Model 3 vor 5er BMW und Audi Allroad

Beim Autokauf sind die Geschmäcker verschieden. Zum Beispiel erwärmen sich Frauen für ganz andere Modelle als Männer. In keinem anderen Fahrzeugtyp sitzt so oft ein Mann am Steuer wie im Model 3 von Tesla. Bei dem Stromer sind 85 Prozent aller Kfz-Versicherungsnehmer männlich. Dahinter liegen der BMW 5er, der Audi Allroad Quattro und der Skoda Superb mit einem Männeranteil von je 83 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Analyse.