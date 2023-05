Jaja, das sind nur die Key Facts für jene Elektrofans, denen die E-spezifischen Themen am wichtigsten sind. Kommen wir also gleich zur Lieblingsdisziplin der Marke BMW: der Dynamik.

Die beiden ab Herbst bereitstehenden Modelle heißen i5 eDrive40 und i5 M60 xDrive, die Power-Verteilung ergibt sich schon durch die Namen. Während der eDrive40 mit 340 PS und 430 Nm gesegnet ist, wartet der M60 xDrive mit 601 PS und 820 Nm auf. Der Allradler (xDrive!) sprintet derart gerüstet in 3,8 Sekunden auf 100 km/h, sein Maximaltempo ist abgeregelt, aber erst bei 230 km/h. Etwas gemütlicher geht es das eDrive-Modell an, aber auch 6 Sekunden auf 100 km/h sind nicht langweilig. Beim Toptempo reichen dem derzeitigen Einsteiger 193 km/h.



Einheitsbatterie mit netto 81,2 kWh



Noch einmal zurück zu den E-Komponenten: Die sinnvoll verstaute Hochvoltbatterie stellt einen nutzbaren Energiegehalt von 81,2 kWh bereit. Neben den effizienten E-Maschinen tragen die aktuellste Version der adaptiven Rekuperation und eine intelligente Kombination der Wärmepumpen-Technologie für Heizung und Kühlung von Innenraum, Antrieb und Hochvoltbatterie zu einer guten Reichweite bei. Die jeweiligen WLTP-Werte: 455 bis 516 Kilometer für den i5 M60 xDrive und 477 bis 582 Kilometer für den i5 eDrive40. Mit einer neuen Funktion lässt sich durch Begrenzung von Leistung und Geschwindigkeit sowie Deaktivierung von Komfortfunktionen die Reichweite bei Bedarf um bis zu 25 Prozent erhöhen. "Max Range" heißt das.



Am AC-Lader sind es standardmäßig 11 kW, mit denen die Batterie aufgeladen wird. Optional kann man ein 22-kW-Unit ordern. Beim Schnellladen (DC) sind 205 kW ganz schön flott, in 30 Minuten hat man die Batterie damit von 10 auf 80 Prozent gefüllt, wenn alle Umstände passen.

Solar- und lastoptimiertes Laden möglich



Zu den Innovationen beim Laden sagt BMW: "Für den BMW i5 wird ebenso wie für die Plug-in-Hybrid-Modelle das neue Connected Home Charging angeboten. Es schafft die Voraussetzungen für solar- und lastoptimiertes Laden (Stufe 1) sowie für kostenoptimiertes Laden auf Basis eines dynamischen Stromtarifvertrags (Stufe 2, ab 2024). Außerdem bildet das Angebot von BMW Charging und dem strategischen Kooperationspartner E.ON die Grundlagen für eine Vernetzung mit dem Energiemarkt durch bidirektionales Laden in künftigen Fahrzeuggenerationen. Die vollelektrischen Modelle des neuen BMW 5er sind außerdem die ersten Fahrzeuge der Marke, die für die Nutzung der Funktion Plug & Charge geeignet sind. Damit authentifiziert sich das Fahrzeug an kompatiblen öffentlichen Ladesäulen automatisch und ohne den Einsatz einer App oder Ladekarte. Einzigartig ist die Multi Contract Option, mit der Kunden bis zu fünf individuelle Plug & Charge befähigte Fahrstromverträge von verschiedenen Anbietern digital im Fahrzeug hinterlegen können."



Es gibt also nicht nur den i5



Stimmt, der neuen 5er kommt zu Beginn zwar gleich als i5, aber auch mit hocheffizienten Otto- und Dieselmotoren samt 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie. In Folge werden zudem Plug-in-Varianten ins Portfolio aufgenommen. Produziert werden die luxuriösen Wagen der oberen Mittelklasse wie bisher in Dingolfing (D), doch über 60 Prozent der Motoren der BMW 5er Limousine sowie das E-Antriebsgehäuse des i5 werden im Werk Steyr der BMW Group produziert. Aus Oberösterreich kommt zudem weiteres Entwicklungs-Knowhow, etwa im Bezug zum Wärmemanagement und des Hochvoltspeichers.



Wir haben schon einige Preise für euch:



BMW 520i ab 62.100 Euro

BMW 530e ab 65.900 Euro (Plug-in)

BMW 550e ab 79.000 Euro (Plug-in)

BMW 520d ab 63.000 Euro

BMW i5 ab 69.950 Euro