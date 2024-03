Der E-3008 bekommt einen großen Bruder

Die Elektromobilität fächert sich weiter auf, gerade eingeführt oder kurz vor der Tür des Automarktes stehen diverse Modelle, die auch dann noch aufzeigen, wenn jemand nach einem SUV-Shuttle für maximal sieben Passagiere fragt. Die Preisfrage ist hier halt besonders sensibel, denn ein Volvo EX90 (WLTP bis 585 Kilometer Reichweite) kostet etwa ab 93.460 Euro, ein Kia EV9 (WLTP: 541 Kilometer) ab 69.090 Euro. Beim Peugeot E-5008, der optisch in eine sportlichere Kerbe schlägt und weit weniger kastig wirkt als die genannten Elektrofahrzeuge, sind noch keine Preise genannt worden. Beim kleineren Bruder, dem E-3008, starten die Preise bei 48.450 Euro, nachzulesen in Der 700-Kilometer-E-Peugeot. Bisher lag der Abstand bei vergleichbaren Modellen bei etwa 3.500 Euro. Wir können uns vorstellen, dass sich das im Elektrozeitalter noch ein bisschen weiter spreizt und sind entsprechend auf die Verlautbarung der Preise gespannt. Im vierten Quartal 2024 ist die Öffnung der Bestellbücher geplant, die Fahrzeuge sollen bald danach in Österreich sein.



Von Sochaux bis Douvrin



Wo der Peugeot seine Mitbewerber auszustechen scheint, ist die Reichweite, wobei wir hier jeweils die WLTP-Werte vergleichen. Egal, wie es im Alltag dann tatsächlich aussieht: Die klassischen Abweichungen betreffen dann zumindest alle. Also: Beim Franzosen mit den Krallen im Frontdesign sollen maximal 660 Kilometer im Datenblatt stehen. Vorbehaltlich der abschließenden Homologation, sagt Peugeot.



Live-Erfahrungen haben wir ja bereits mit dem E-3008 gesammelt. Zahlreiche Neuheiten des Fastback-Modells finden sich nun auch beim großen Bruder wieder. Eh klar, sie basieren auf der gleichen Plattform (STLA Medium), die sich hier auf insgesamt 4,79 Meter streckt und mit einem Radstand von 2,89 Metern aufwartet. Neben den Säulen Fahrspaß, Leistung und Effizienz bietet sie vernetzte Dienste wie Trip Planner, Smart Charging, Vehicle-to-Load und natürlich „over the air“ Updates. Wer auf europäische Fahrzeuge beim Kauf wert legt, kann beruhigt zugreifen, der E-5008 kommt stets aus dem Werk Sochaux, ist also ein echter Franzose. Und auch die Batterie kommt aus dem Land der mühsam erlernbaren "Accents": Die ACC-Gigafactory ist in Douvrin angesiedelt.