Der Hyper-GT Emeya performt auch bei -25 Grad

Eins, zwo, drei, Test! Was bei einem Soundcheck ein kurze Sache ist, ist kann bei einem Automobil eine Angelegenheit von Jahren sein. Beim Emeya etwa spricht der Autohersteller Lotus von einem dreijährigen Testprogramm, bei dem Feinheiten immer weiter entwickelt wurden, bis der als Hyper-GT bezeichnete Sportwagen nun endlich auf den Markt kommt. Endlich, naja, "im Laufe dieses Jahres" heißt es nach wie vor etwas ominös.



Letzte Prüfungen hatte das Elektroauto – ja, nach dem Lotus Eletre kommt wieder ein Stromer zu den Fans, so läuft das jetzt – rund 250 Kilometer nördlich des Polarkreises in Ivalo/Finnland zu bestehen. Dort hatte es zirka -25 Grad Celsius, bei den Probefahrten in den heißen Regionen waren es bis 40 Grad Plus. Zum Ausgleich wurde der Emeya schließlich auch in einen Autokühlschrank gesteckt: Bei -40 Grad musste er dann zeigen, dass alles so funktioniert, wie gedacht – etwa die beheizten Seitenkameras.