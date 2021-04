Ja, der EQS sieht nicht nur riesig aus. Er ist es auch in vielerlei Hinsicht. Basierend auf der modularen Architektur für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse eröffnet er ein völlig neues Segment für die Stromer. Was sofort ins Auge fällt, ist das aalglatte Design. Das hat natürlich auch seine guten Gründe: Die Neukonzeption mit One-Bow-Linienführung und Cab-Forward-Design mit Fließheck soll den EQS bewusst von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor abheben. Die Front ist zu einer Black-Panel-Einheit inklusive über ein Leuchtband verbundene Scheinwerfer zusammengefasst. Als Sonderausstattung gibt es sie auch mit einem dreidimensionalen Stern-Muster. Mit einem cw-Wert von 0,20 gilt der EQS als das aerodynamischste Serienauto der Welt. Davon profitiert nicht nur die Geräuschkulisse, sondern auch die Reichweite.

Ebenfalls beeindruckend ist die angegebene Reichweite. Bis 770 Kilometer nach WLTP, verspricht Mercedes, soll die Version mit 385 kW Leistung schaffen. Alle EQS verfügen über einen E-Motor an der Hinterachse, der folglich auch die Hinterräder antreibt. Nur die Version mit Allradantrieb hat zusätzlich einen Motor auch an der Vorderachse.



Der Grund für die immense Reichweite ist laut Untertürkheim eine völlig neue Batteriegeneration mit deutlich höherer Energiedichte. Die größere der beiden Batterien hat einen nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh. Das selbst entwickelte Batterie-Management ermöglicht Updates over the Air, und bei der Zellchemie wurde zum Wohle der Umwelt der Kobalt-Anteil der Kathoden auf zehn Prozent reduziert.



Stichwort Laden: Der EQS lässt sich mit bis zu 200 kW mit Gleichstrom befeuern. Somit ist schon nach 15 Minuten genügend Saft für bis zu 300 Kilometer nachgeladen. Zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen kann der EQS mit Hilfe des Onboard-Laders mit bis zu 22 kW mit Wechselstrom aufgeladen werden.