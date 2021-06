Der Zhidou ist der günstigste Stromer aller Zeiten

Der deutsche E-Mobilitäts-Anbieter Elaris macht Geschäftskunden aus dem Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich ein erstaunliches Angebot, bei dem man schon mal ins Grübeln kommt, wie sich das rein rechnerisch ausgehen kann. So wird das Elektro-Kleinstmobil Zhidou aus China. um 3.550 – in Worten: dreitausendfünfhundertfünfzig – Euro inklusive Mehrwertsteuer angeboten.



Der hyper-kompakte Zweisitzer bringt es auf 49 PS und bis zu 102 km/h. Laut WLTP-Norm beträgt die Reichweite 225 Kilometer. Gar nicht flott ist der wirklich winzige und etwas gewöhnungsbedürftig gestylte Zhidou an der Ladestation. Es dauert acht Stunden, bis seine 27 kWh-Batterie wieder gefüllt ist. Das erfordert im Alltag eine gute Planung – gerade für die angepeilte Zielgruppe.



Laut Elaris bietet der Mikro-Stromer volles Infotainmentsystem. Er wirkt innendrin durchaus sympathisch, mit schwarzem Kunstleder samt roten Einsätzen und übersichtlichen Armaturen. So ist ein Infotainment-System mit Touchscreen verbaut, Keyless Start ist ebenso Serienstandard wie Klimaanlage, Zentralverriegelung, E-Fensterheber oder Rückfahrkamera. Für gute Sicht sorgen LED-Scheinwerfer, die kleinen Reifen des 895-Kilo-Minis sind auf Leichtmetallfelgen aufgezogen.